Lunedì 3 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 3 gennaio è il 3º giorno del calendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine dell’anno. In questo giorno la Terra può trovarsi in perielio.

Santi del giorno: Santissimo Nome di Gesù, Santa Genoveffa (Genevieve, Vergine)

Etimologia: Genoveffa, deriva dall’antico nome francese Genevieve, diffuso in Italia nella forma medioevale Genovefa. È composto dalla radice gallica geno, stirpe, e dal termine germanico wifa, donna con il significato pertanto di “fanciulla di nobili origini”.

Accadde oggi

1117 – Nord Italia: Terremoto del 3 gennaio 1117 (circa 30 000 vittime).

1496 – Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina volante.

1521 – Papa Leone X scomunica Martin Lutero con la bolla Decet Romanum Pontificem .

. 1870 – Inizia la costruzione del ponte di Brooklyn.

1925 – Benito Mussolini pronuncia il discorso col quale sancisce la svolta dittatoriale del regime fascista, sfidando la Camera dei Deputati a incriminarlo e rivendicando “la responsabilità politica, morale e storica” di quanto era avvenuto di recente nel Paese ma rigettando d’essere il mandante del delitto Matteotti.

1954 – Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana. In questa data, inoltre, va in onda la prima edizione del telegiornale.

1968 – David Gilmour entra ufficialmente a far parte dei Pink Floyd.

1982 – Da un’idea dell’editore di carta stampata Edilio Rusconi nasce Italia 1,attuale secondo canale televisivo di Mediaset.

1986 – L’Unione europea adotta la bandiera europea.

1987 – Aretha Franklin è la prima donna inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

2000 – Esce l’ultima striscia giornaliera dei Peanuts.

2009 – I Bitcoin vengono introdotti per la prima volta dal giapponese Satoshi Nakamoto.

2018 - Al Palazzo Ducale di Venezia vengono rubati alcuni monili dal valore di milioni di euro.

1954 – Nasce la televisione italiana: “La RAI Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le “signorine buonasera”, che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia. L’evento è seguito da 15mila apparecchi in tutto il territorio nazionale, distribuiti tra abitazioni e bar dove sono raccolti migliaia di italiani.

Nati

1929 – Sergio Leone: Padre del genere spaghetti-western, è stimato e venerato dai migliori registi di Hollywood, da Stanley Kubrick a Quentin Tarantino, da Martin Scorsese a Clint Eastwood.

1956 – Mel Gibson: Nato a Peekskill, nello stato di New York, è una star di Hollywwod, dove lavora come attore, sceneggiatore e regista.

1969 – Michael Schumacher: Nato a Hermülheim (Germania), è stato un famoso pilota tedesco di Formula Uno, ritenuto dagli addetti ai lavori il più grande campione della Formula Uno di tutti i tempi.

