Mercoledì 3 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E' il 307° giorno dell'anno, 44ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 58 giorni.

Il Santo del giorno: Santa Silvia , nobile donna diventa sposa del senatore Gordiano e madre del futuro Papa Gregorio I.

Etimologia: Silvia , dal latino “silva”, “selva, bosco”, è un nome frequentemente attestato già in epoca pre-romana, come testimonia la leggenda di Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, ovvero dei mitici fondatori di Roma.

Accade oggi

1534 – Enrico VIII d'Inghilterra promulga l'Atto di Supremazia che provoca la rottura con Roma e la relativa scomunica papale

1493 – Cristoforo Colombo avvista per la prima volta l' isola di Dominica nel Mar dei Caraibi.

1867- I volontari di Giuseppe Garibaldi si scontrano con le truppe franco-pontificie nella battaglia di Mentana . La vittoria dei papalini a Mentana assicura allo Stato Pontificio altri tre anni di vita, nel corso dei quali il sovrano pontefice terrà l'allora tanto discusso Concilio Vaticano I.

1917 – L'artigliere Alessandro Ruffini viene fucilato per non aver tolto il sigaro dalla bocca al passaggio del generale Andrea Graziani

1918- Le truppe italiane a Trento e Trieste , dove innalzano il tricolore sul Castello e annunciano la fine del dominio austriaco sui territori a sud del Brennero, sancita in seguito con il trattato di pace che concludono la I Guerra Mondiale. Nello stesso giorno viene firmato l'Armistizio di Villa Giusti, fra l'Impero austro-ungarico e l'Italia, che sarà effettivo a partire dal 4 novembre.

1942 – Seconda guerra mondiale, fine della battaglia di El Alamein. Le forze italo-tedesche comandate da Erwin Rommel sono costrette alla ritirata durante la notte.

1954 – Primo film di Godzilla: Le radiazioni degli esperimenti nucleari trasformano l'ultimo superstite di una specie di dinosauri, sopravvissuto all'estinzione, in una gigantesca creatura dalla forza mostruosa e in grado di sputare raggi distruttivi. Per i giapponesi è Gojira, protagonista dell'omonimo film, diretto da Ishir? Honda, che debuttò nelle vendite del Sol Levante il 3 novembre del 1954. Prodotto dalla Toho e costato 60 milioni di yen (cifra record per l'epoca), la pellicola ebbe un successo strepitoso negli USA e nel mondo occidentale, dove fu proiettato con il nome di Godzilla.

1957- L'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 2 , il secondo satellite lanciato in orbita nella storia. Il primo entrato in orbita un mese prima, ma concluse la sua missione dopo pochi giorni. A bordo dello Sputnik 2 per la prima volta c'era un essere vivente: la cagnetta Laika .

1970 – Salvador Allende diventa presidente del Cile.

1992 – Viene eletto il democratico Bill Clinton presidente degli Stati Uniti : succede al repubblicano George Bush.

2005 – Per la prima volta pubblicato un nudo di donna su Famiglia Cristiana-

2017 – La Apple rilascia ufficialmente l'iPhone X

1914 – Brevettato il reggiseno: Limitare i disagi delle donne senza rinunciare alla bellezza femminile. Partendo da questa sfida la ricca ereditiera newyorchese Mary Phelps Jacobs, diciannovenne attivista per la pace, arrivò a brevettare il Backless Brassiere, primo modello di reggiseno della storia.

Nati il 3 novembre

Sei nato oggi? I nati il 3 novembre sono combattenti nati, dotati di una carica e di una resistenza a prova di bomba. Fortemente competitivi, anche quando non cercano di sbalzare gli altri combattono comunque per affermare i propri obbiettivi personali in vista di un miglioramento della propria posizione: è assolutamente naturale per loro non accontentarsi mai di ciò che già hanno. Sotto pressione si dimostrano di solito piuttosto freddi, anche se mascherano dentro di sé una forza esplosiva che gli altri possono percepire fisicamente.

1931 – Monica Vitti : Per molti critici è la maggiore interprete della commedia all’italiana del Novecento, per il pubblico è uno dei pochi esempi di attrice che al notevole fascino unisce un’innata capacità di far ridere.

Scomparsi oggi

1957 – Giuseppe Di Vittorio: Nato a Cerignola, in provincia di Foggia, la lunga attività di politico, sindacalista e antifascista è stata improntata, per tutta la sua durata, alla difesa dei diritti dei lavoratori.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 3 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore oggi Venere è in opposizione e questo può creare qualche disagio in amore. Cerca di essere paziente. Sul fronte lavoro, scegli qualcosa di giusto e ideare per te. Non fare il passo più lungo della gamba con i soldi!

Toro – In amore è arrivato il momento di prendere decisioni importanti in amore. Sul fronte lavoro, supererai quella sensazione di nervosismo in queste ore.

Gemelli – In amore giornata positiva e promettente per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto potrà decollare entro i primi mesi del prossimo anno!

Cancro – In amore qualche divergenza anche per quelle coppie che non sono in crisi. Sul fronte lavoro, fai il punto della situazione: siamo quasi a una svolta!

Leone – In amore Venere è favorevole e tra sabato e domenica la Luna sarà dalla tua parte: ottime notizie, dunque, per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, pensi di aver dato tanto e di aver ricevuto poco. Fai attenzione a chi non è molto fedele con te!

Vergine – In amore quella di oggi è una giornata un pò sottotono per i sentimenti, ma nonostante ciò il tuo oroscopo resta promettente. Sul fronte lavoro, a partire dal 10 potrebbe arrivare una buona notizia!

Bilancia – In amore situazione intrigante, soprattutto per chi vuole rimettersi in gioco. Sul fronte lavoro, le cose procedono. Sii paziente!

Scorpione – In amore giornata un pò agitata, fai tutto con cautela. Sul fronte lavoro, devi concludere un accordo o stai portando avanti un progetto: attenzione alle questioni economiche.

Sagittario – In amore, nel pomeriggio, potresti vivere qualche piccolo momento di disagio. Per quanto riguarda il lavoro, hai tanta voglia di cambiamenti. C’è chi già è riuscito a dare una svolta alla sua vita!

Capricorno – In amore se nel tuo rapporto c'è qualcosa che non va, approfitta di questi giorni per capirlo. Sul fronte lavoro, non rovinare un rapporto solo per dispetto!

Acquario – In amore se devi fare una scelta è arrivato il momento. Sul fronte lavoro, questa sera sarai un pò agitato.