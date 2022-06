Giovedì 30 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 giugno è il 181° giorno del calendario gregoriano. Mancano 184 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Primi Martiri della Chiesa romana

Accadde Oggi

1849. Muore Luciano Manara , patriota e figura chiave del Risorgimento italiano. Nato a Milano nel 1825, eroe delle Cinque giornate di Milano, Manara capeggia il vittorioso assalto a Porta Tosa, che pone fine all’accerchiamento della città messo in atto dal generale Radetzky.

1960 - A Genova , un lungo corteo sfila per manifestare contro la convocazione del quinto congresso nazionale del Movimento Sociale italiano. Leader politici, sindacalisti, ex comandanti partigiani e rappresentanti della città riaffermano, in questo modo, l’adesione di Genova ai valori della Resistenza.

1963 - Nell’attentato mafioso noto come strage di Ciaculli perdono la vita 7 uomini delle forze dell’ordine;

1971 - L’equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d’aria causata da una valvola difettosa;

2005 – Madrid: il parlamento spagnolo approva la legge che consente alle coppie omosessuali di sposarsi e di adottare bambini

1997 – Pubblicato il primo capitolo di Harry Potter: Un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere poteri magici. È il protagonista di Harry Potter e la pietra filosofale, il fortunato maghetto creato dalla penna della scrittrice inglese Joanne K. Rowling.

Nati

1957 – Silvio Orlando: Attore di lungo corso, ha alle spalle circa trent’anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Nato a Napoli, il primo approccio con l’arte avviene in campo musicale.

