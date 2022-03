Mercoledì 30 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 marzo è l'89º giorno del calendario gregoriano. Mancano 276 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: oggi si celebra Beato Amedeo IX duca di Savoia, che, durante il proprio governo, favorì in ogni modo la pace e sostenne incessantemente con i mezzi materiali e con l’impegno personale le cause dei poveri, delle vedove e degli orfani.

Accadde Oggi

1282 – Vespri siciliani

1492 – Ferdinando II d’Aragona e Isabella I di Castiglia firmano un decreto teso ad espellere gli ebrei dalla Spagna salvo una loro conversione al cattolicesimo

1815 – Guerra austro-napoletana: con il Proclama di Rimini, il Re di Napoli Gioacchino Murat esorta gli italiani all’unità nazionale, sancendo l’inizio del Risorgimento.

1842 – L ’anestesia attraverso l’uso dell’etere viene usata per la prima volta in un’operazione chirurgica dal dottor Crawford Long

1867 – L’Alaska viene venduta dalla Russia agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari

per 7,2 milioni di dollari 1876 – A Trieste inaugurato il primo trasporto pubblico: Ancor prima che le automobili conquistassero la strada, nella Trieste “asburgica” ci si pose il problema di come far viaggiare in maniera più rapida persone e merci, all’interno del perimetro cittadino. Quella linea urbana passò alla storia come il primo esempio di servizio di trasporto pubblico italiano.

1985 – Poggio San Lorenzo (Rieti): viene arrestato in una villa Pippo Calò, mafioso siciliano, detto Il Cassiere di Cosa Nostra

1987 – Il famoso dipinto dei “Girasoli” (Sunflowers) di Vincent van Gogh viene venduto per circa 40 milioni di dollari

1853 – Van Gogh: Inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso, con capolavori insuperabili quali Campo di grano con volo di corvi e Notte stellata diede inizio all’arte moderna. Nato il 30 marzo 1853 a Groot Zundert (la casa natale è ancora visibile sulla piazza principale!), iniziò a dipingere a trent'anni, realizzando molte delle sue opere più note nel corso degli ultimi due anni di vita. La sua produzione, che raccoglie ben 864 tele e di più di mille disegni, consta soprattutto di autoritratti, paesaggi, nature morte di fiori, dipinti con cipressi, rappresentazioni di campi di grano e girasoli. Oltre che dalla povertà e dalla mancata considerazione degli altri, fu perseguitato dalla psicosi epilettica, con "stadi crepuscolari" seguiti da attacchi di panico, che lo portarono più volte a tentare il suicidio. L'ultimo tentativo fu fatale: il 29 luglio del 1890 morì nella sua casa di Auverse, due giorni dopo essersi sparato un colpo di rivoltella.

Nati

Sei nato oggi? Il tuo temperamento è segnato dalla dolcezza e dalla capacità di comprendere ed assecondare le esigenze degli altri. Nel lavoro saprai essere un eccellente collaboratore, sarai apprezzato e avrai considerevoli soddisfazioni economiche. In amore sei molto riservato. Il tuo fascino sottile fa diverse vittime. Avrai probabilmente due relazioni importanti e, forse, due matrimoni.

1964 – Tracy Chapman: È una delle cantautrici folk più popolari dagli anni Ottanta in poi, apprezzata per la voce carezzevole e lo stile raffinato dei testi. Nata a Cleveland, in Ohio.

1945 – Eric Clapton: Se un certo Chuck Berry arrivò a definirlo L’uomo del Blues, vuol dire che ne aveva scoperto la mano “divina” (“Dio” tra l’altro è uno dei suoi soprannomi più noti) di chitarrista.

Scomparsi oggi

2013 – Franco Califano: Tra i fan era noto con il soprannome di Er Califfo, per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre (400 canzoni), cantore dell’amore.

2007 – Franco Cosimo Panini: È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni Sessanta, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Nato a Maranello.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 30 marzo. L’astrologo della Rai vi invita a leggere le sue personali previsioni.

Ariete – In amore, dopo un anno di ribellione adesso avete raggiunto u certo equilibrio. La prima parte della giornata è migliore rispetto alla seconda. Se lavorate con agenti o persone che vi rappresentano, dovete mettere in chiaro tante cose. In salute, siete davvero stressati.

Toro – Chi sta cercando di capire il valore di un rapporto d’amore deve fare molta attenzione. In campo emotivo, siete più polemici del solito. Chi ha un lavoro dipendete o vuole cambiare impiego può avanzare una richiesta, ma solo se è indispensabile. Grande recupero in salute.

Gemelli – In amore, è una giornata favorevole. Solo le coppie che hanno vissuto forti tensioni devono cercare di ritrovare un equilibrio. La mattinata dovrebbe essere migliore del pomeriggio. Il lavoro riparte alla grande, i giovani che vogliono lavorare potrebbero ricevere una risposta positiva entro la primavera inoltrata. In salute, vi sentite un po’ agitati, cercate di rilassarvi di più.

Cancro – In amore, con questa Luna in aspetto favorevole dovete cercare di essere più ottimisti, troppi pensieri non vi aiutano. In campo lavorativo, gli incontri di questo periodo possono essere importanti. In salute, l’odierna Luna vi aiuta a ritrovare serenità.

Leone – Se una storia non funziona, il tradimento non è la scelta migliore. Se siete single potreste essere attratti da una persona conosciuta da poco. In campo lavorativo, tra qualche giorno potrete gestire ogni cosa con più facilità. Possibile lieve calo fisico.

Vergine – In amore, si recupera nelle ore pomeridiane. In generale, questa è una giornata molto positiva per i sentimenti e le emozioni. In campo lavorativo, presto raggiungerete una certa stabilità nel settore economico; è davvero un periodo importante e i progetti non vi mancano. Per la salute questa è una giornata di recupero, non stancatevi troppo.

Bilancia – In amore, non è un buon periodo per i colpi di fulmine, ma si può riconsiderare il proprio ruolo in un rapporto. In questo periodo siete meno insicuri e potreste ricevere qualche proposta. In campo lavorativo, arrivano opportunità che prima non c’erano. Gli studenti devono prepararsi al meglio per gli studi, anche chi ha abbandonato l’anno scorso potrà avere una seconda possibilità. In salute, vi sentite meno affaticati, si avvicina un aprile promettente.

Scorpione – È una buona giornata per l’amore e la Luna si trova nel vostro segno zodiacale. Gli amori sbocciati per gioco all’inizio di marzo possono spiccare il volo. In campo lavorativo, dovete fare buon viso a cattivo gioco, con Giove e Saturno contrari ci sono difficoltà ma comunque potete fare del vostro meglio. Forza fisica in aumento, curate di più la vostra pelle.

Sagittario – Situazione favorevole per tutti i nuovi amori. State aspettando di riabbracciare una persona che è stata lontana per troppo tempo. Gli impegni personali sono molti, ma più si avvicina l’estate più diminuisce la fatica. Saranno i lavoratori dipendenti a vivere una fase di miglioramento. In salute, non fate le cose di fretta e curate di più la pelle.

Capricorno – In amore, volete avere tutto sotto controllo ma in questa giornata non sarà facile. In campo emotivo, potete dire alle persone che vi stanno intorno tutto ciò che non vi garba. Se è possibile cercate di rimandare una riunione di lavoro. Fisicamente vi sentite stanchi e accusate problemi alla cervicale.

Acquario – Le stelle favoriscono le storie d’amore, anche quelle clandestine. In campo emotivo, cercate di essere ottimisti per il futuro. In campo lavorativo, arrivano buone soluzioni ma dovete bilanciare le entrate e le uscite. Calo fisico, tutta colpa della quadratura della Luna.

Pesci – La situazione generale è favorevole all’amore. La Luna e Mercurio sono entrambi in aspetto favorevole. Incontri molto interessanti a fine mese. In campo lavorativo, molti di voi potrebbero fare delle scelte utili per la carriera. Dovete chiedere adesso per ottenere ciò che desiderate a metà anno. Giornata positiva per la salute.