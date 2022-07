Domenica 31 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 212° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 152 giorni.

Santi del giorno: Sant’Ignazio di Loyola (Sacerdote)

Etimologia: Ignazio, il nome deriva dal greco Igniatios e significa ‘figlio’.

Accadde Oggi

1498. Durante il suo terzo viaggio nell’emisfero occidentale Cristoforo Colombo sbarca sull’isola di Trinidad .

1919 - Nasce a Torino, da una famiglia ebraica, Primo Levi , scrittore tra i più importanti della letteratura italiana, testimone del dramma della persecuzione razziale, di cui è stato vittima, e che ha raccontato nelle pagine più intense della sua produzione.

l’equipaggio dell’ . 1976 – Volto su Marte in una foto: Effetto ottico o tracce di vita extraterrestre? È il dubbio che agita la mente di milioni tra spettatori e lettori che si trovano di fronte alla famosa foto del Volto su Marte, pubblicata dalla Nasa il 31 luglio 1976, scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima

2003 – Nasce la TV satellitare Sky: Il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra TELE+ e Stream TV, da cui nasce Sky Italia, piattaforma satellitare del gruppo News Corporation del magnate Rupert Murdoch.

Nati

Sei nato oggi? La tua allegria e la tua generosità fanno di te un personaggio molto amato. Devi però fare attenzione a non dare troppa importanza all’apparenza e a non farti abbagliare da tutto ciò che luccica. Nel lavoro punta sulla concretezza e la solidità. In amore impara ad apprezzare la profondità e l’intensità dei sentimenti.

1965 – J. K. Rowling: Nata a Yate, nel sudovest dell’Inghilterra, e registrata all’anagrafe come Joanne Rowling, è tra le scrittrici britanniche che hanno venduto di più. E' la 'mamma' di Harry Potter. Nella seconda metà degli anni Novanta si ritrova disoccupata, con un matrimonio fallito alle spalle e una figlia da mantenere, cadendo in una profonda depressione. A un certo punto, la disperazione le dà il coraggio di riprendere il romanzo interrotto in precedenza e di proporlo alle case editrici. L'unica a darle fiducia è la Bloomsbury, piccola casa londinese, che a giugno del 1997 pubblica Harry Potter e la pietra filosofale, a firma dello pseudonimo J.K. Rowling (la "K" scelta dalla scrittrice per ricordare la nonna paterna Kathleen). Il successo è senza precedenti: 120 milioni di copie vendute nel mondo solo per il primo libro.

Scomparsi

1944 – Antoine de Saint-Exupéry: La fama di scrittore attraversa ogni generazione da quel lontano 1943, in cui diede alle stampe Il Piccolo Principe, il suo romanzo capolavoro e uno dei libri più venduti di sempre, tradotto in duecentocinquanta lingue e per alcuni secondo per popolarità soltanto alla Bibbia.

