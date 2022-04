Lunedì 4 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 aprile è l’94ºgiorno del calendario gregoriano. Mancano 271 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

1581 – Francis Drake viene nominato baronetto per essere stato il primo Inglese a completare la circumnavigazione del mondo

1850 – Nasce la città di Los Angeles, California

1905 – Terremoto in India: vicino a Kangra muoiono 370.000 persone

1944 – A Trieste nell’unico campo di sterminio nazista in Italia, la Risiera di San Sabba, entra in funzione il forno crematorio

1973 – New York: inaugurazione del World Trade Center (WTC), noto per le sue Torri Gemelle (v. 11 settembre 2001), primo World trade center della storia

1975: Bill Gates e Paul Allen ad Albuquerque fondano la Microsoft

1990 – Belgio: per ragioni di coscienza, Re Baldovino rifiuta di firmare la legge sull’aborto. Abdica per 48 ore per consentire al governo di promulgare la legge

2017 – Guerra civile siriana:⋅ un raid aereo generalmente attribuito al regime di Bashar al-Assad colpisce la popolazione civile nel nord ovest della Siria con bombe di gas sarin. L’attacco chimico causa un centinaio di morti e 400 feriti circa, tra cui molti bambini

1975 – Fondata la Microsoft: «Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa». Così il giovane Bill Gates s’immaginava il domani nel momento in cui dava vita alla sua “gallina dalle uova d’oro”, con la quale ingaggiò una sfida a distanza a colpi di tecnologia con il grande rivale Steve Jobs.

Nati

Sei nato oggi? Sei nato davvero sotto una buona stella: la fortuna ti assiste sempre e ti permette di ottenere ciò che desideri. Nel lavoro ti si presentano spesso ottime occasioni e sei aiutato da persone importanti. Cerca però di impegnarti in modo serio e costruttivo. In amore riveli un fascino particolare che fa di te una persona molto corteggiata e che ti permette di scegliere, fra molti fiori, quale cogliere.

1951 – Francesco De Gregori: Nel novero dei cantautori più valenti del panorama musicale italiano, in oltre quarant’anni di carriera ha cantato un pezzo d’«Italia che lavora… che si dispera… che si…innamora». Romano doc, trascorre l’infanzia a Pescara ed a 15 anni prende in mano la chitarra, ispirandosi soprattutto al grande Fabrizio De André, di cui più tardi dirà: «Se non avessi conosciuto le canzoni di Fabrizio, non avrei mai cominciato a scrivere le mie». Il fratello Luigi, anche lui musicista, lo spinge ad esibirsi al locale capitolino “Folkstudio”, dove incontra numerosi artisti come lui alle prime, tra cui Venditti e Giorgio Lo Cascio.

1954 – Fiorella Mannoia: Artista popolare della musica leggera italiana, nelle sue canzoni si è fatta interprete delle verità e delle emozioni più intime dell’universo femminile. Nata a Roma.

Scomparsi

1968 – Martin Luther King: Il suo nome è inscritto in quella ristretta cerchia di personalità che, con le uniche armi della parola e delle idee, hanno cambiato il mondo, continuando a distanza di decenni dalla loro scomparsa a influenzare la cultura e il modo di pensare comune.

1929 – Karl Benz: Passato alla storia come padre della prima vettura a motore, Karl Friedrich Benz nacque a Karlsruhe, nel sud-ovest della Germania, e scomparve a Ladenburg nell’aprile del 1929.

Oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox della settimana. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi attende una settimana fantastica. In amore, cresce un grande desiderio di rivalsa, soprattutto nelle coppie che hanno attraversato un periodo pieno di problemi o che hanno affrontato una separazione. Le relazioni che nascono in questo periodo sono molto intriganti, ma bisogna fare attenzione su alcune persone che non sono degne del vostro affetto. Le coppie che hanno resistito alle crisi degli ultimi tempi adesso vanno alla grande.

Toro - Quattro stelle per i nativi del Toro. In amore, non sottovalutate le nuove opportunità; la primavera inoltrata porta emozioni interessanti da vivere. Coloro che sono rimasti troppo lontani dai sentimenti, in questo periodo hanno voglia di rimettersi in gioco. In questo periodo riuscite anche a mettervi d’accordo con un ex riguardo alla questione ’separazione’. Per chi lavora a tempo determinato o part-time è una settimana di buona opportunità per il futuro. Con Uranio nel segno c’è il desiderio di cambiamento.

Gemelli - Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa è una settimana fantastica. In amore, è un periodo emozionante per coloro che cercano nuove avventure. In questo periodo diventa facile anche fare incontri speciali, torna piacevole il rapporto con gli altri. Ariete e Leone sono i segni che più vi piacciono. Queste stelle favorevoli aiutano le coppie a fare chiarezza. Se c’è una buona volontà da parte di entrambi, si potrà ristabilire un buon accordo. Per chi si è separato arriverà un nuovo amore. In campo professionale, dovete fare una scelta importante in vista del futuro.

Cancro - Tre stelle per i nativi del Cancro. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox vi attende una settimana discreta. In amore, non siete troppo soddisfatti di come stanno andando le cose, oppure siete reduci da una delusione o avete paura di soffrire facendo un nuovo incontro. L’amore vive un periodo di incertezza. Gli inizi di aprile sembrano essere condizionati da stanchezza e nervosismo. In campo professionale, state cambiato direzione e dall’inizio del 2021 ci sono trasformazioni in corso.

Leone - Quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi aspetta una settimana buona. In amore, il vostro fascino aumenta, non sottovalutate i nuovi incontri. Il desiderio di amare aumenta a dismisura e volete tornare protagonisti della vostra vita sentimentale. Le coppie, in questo periodo, si liberano di tanti problemi, chi ha risentito di una crisi può recuperare, ma ovviamente ci vuole anche il consenso del partner.

Vergine - Quattro stelle per i nativi della Vergine. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox questa è una settimana buona. In amore, nel vostro cielo ci sono stelle neutrali; se siete single, non cercate nulla ma se capita l’occasione potreste anche lasciarvi andare. Gli uomini della Vergine sono troppo presi dal lavoro, le donne del segno invece devono dimenticare un triste incontro fatto nel passato. Aspettate la seconda metà di aprile perché molte cose cambieranno. Le coppie finalmente raggiungeranno una stabilità. Appena possibile cercate di organizzare un incontro chiarificatore. Le questioni che riguardano soldi vanno affrontate al più presto.

Bilancia - Tre stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi attende una settimana discreta. In amore, certi pianeti in opposizione vi complicano la vita sentimentale. Se avete a che fare con una persona che vi promette mari e monti, non abboccate. Favorite le coppie che desiderano avere un figlio o che vogliono sposarsi entro l’estate. È possibile, però, qualche polemica con i genitori. In campo professionale, vorreste ritrovare la voglia di rimettervi in gioco ma questa non è una settimana particolarmente tonica. Attenzione ai soldi, di recente avete avuto troppo spese.

Scorpione - Tre stelle per i nativi dello Scorpione. In amore, se vivete una situazione che vi piace tanto, non tiratevi mai indietro. A volte, i ripensamenti possono portare confusione. Avete anche la voglia di discutere ma se vi piace tanto una persona, fate attenzione a non rovinare tutto. Da qualche tempo potreste aver maturato un atteggiamento critico nei confronti di persone che vi stanno attorno. La vita sentimentale è in fase di rivoluzione, malgrado l’aggressività di un Giove dissonante che invita alla prudenza in ogni discussione. In campo professionale, non ci sono novità e proprio questo è il problema. Aprile sarà un mese in cui certi giorni avete voglia di buttare tutto all’aria.

Sagittario - Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa è una settimana fantastica. In amore, potrebbe tornare il desiderio di fare incontri. Entro la metà di aprile può accadere qualcosa di bello. Nelle prossime giornate sarete più disponibili e molto passionali. I single del segno, insomma, potrebbero cogliere un’opportunità. Se una persona vi sta troppo addosso, potreste desiderare una separazione e cercare altrove. Per le coppie che hanno voglia di fare grandi progetti, questo è un periodo molto positivo. In campo professionale, le stelle favoriscono qualsiasi tipo di progetto.

Capricorno - Tre stelle per i nativi del Capricorno. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox vi attende una settimana discreta. In amore, con queste stelle controverse è meglio evitare azzardi. Se ci tenete a un rapporto mantenete la calma. Siete talmente presi da questioni di lavoro, da dubbi che riguardano la vita pratica, che è molto difficile capire cosa volete davvero dalla vostra vita sentimentale.

Acquario - Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi aspetta una settimana fantastica. In amore, i single aprirsi di più e sfruttare al meglio queste stelle favorevoli. Tendenzialmente vivete i rapporti a limite, vi piacciono le persone stravaganti ma adesso dovete ritrovare un po’ di buon senso. Questo aprile promette successo, spetta solo a voi scegliere la persona giusta.

Pesci - Quattro stelle per i nativi dei Pesci. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox questa è una settimana buona. In amore, le passioni della vita nascono all’improvviso. Vi piacciono le sorprese e in questo periodo potreste ricevere delle proposte intriganti. Se dovete dimenticare un passato difficile, non esitate a farvi avanti. Chi di recente ha vissuto una separazione ora vede un orizzonte più sereno. Casa, figli, famiglia, tutto è da sostenere, da proteggere. Le iniziative che partono in questo periodo sono fortunate e potreste ufficializzare una relazione. In campo professionale, questo è un periodo favorevole.