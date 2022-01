Martedì 4 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 gennaio è il 4º giorno del calendario gregoriano. Mancano 361 giorni alla fine dell’anno (362 negli anni bisestili).

Santi del giorno: Beata Angela da Foligno (Terziaria Francescana)

Accadde oggi

1432 – Il mercante veneziano Pietro Querini trova rifugio a Røst in Norvegia, in seguito ad un naufragio.

1642 – Re Carlo I d’Inghilterra attacca il parlamento con 400 soldati per imporre la sua autorità.

1847 – Samuel Colt vende il suo primo revolver al governo degli Stati Uniti.

1926 – Muore a Bordighera la principessa Margherita di Savoia , alla quale venne intitolata, durante una sua visita a Napoli, la pizza napoletana con i tre colori della bandiera: il bianco della mozzarella, il rosso del pomodoro e il verde del basilico.

2004 – La sonda americana “Spirit” atterra su Marte e inizia a trasmettere immagini del pianeta rosso.

2010 – Inaugurato il grattacielo più alto del mondo: Con una spettacolare cerimonia, in stile hollywoodiano, viene inaugurato a Dubai il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Nel corso della manifestazione viene svelata la sua altezza: 828 metri, un primato senza confronti nella storia delle costruzioni, che in questa data viene registrato ufficialmente.

Nati

Sei nato oggi? Dietro il tuo aspetto tranquillo, contemplativo e riflessivo si cela una natura determinata e una grande capacità di ottenere dalla vita quel che desideri. Sei attratto dalla politica e dall’attività sindacale o sociale e spesso fai di questi interessi la tua professione. In amore devi imparare ad essere più conciliante nei confronti del partner e a non pretendere da lui l’impossibile.

1809 – Louis Braille: Nel buio, cui fu condannato per tutta l’esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la “luce” per donare a milioni di non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo.

1960 – Michael Stipe: Star mondiale della musica, per trent’anni frontman di una delle migliori band del genere rock. Americano di Decatur, in Georgia, scopre la sua inclinazione musicale ascoltando Patti Smith, con cui stringe una duratura amicizia e duetta in diverse occasioni. All’Università incontra il chitarrista Peter Buck, con il quale fonda il gruppo R.E.M., coinvolgendo nel progetto il bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry.

Scomparsi oggi:

2015 – Pino Daniele : L'uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre. Nato a Napoli, dopo il diploma di ragioniere imbraccia la chitarra in vari gruppi e nel 1976 incide il primo 45 giri (con le canzoni "Che calore" e "Furtunato"), che anticipa di un anno l'album d'esordio Terra mia.

Nei tre successivi album s'indirizza verso il jazz e il blues, con la collaborazione di Senese. Dopo aver fatto da apri concerto a Bob Marley, nel 1981 dà un concerto a Napoli con grandi artisti. In questi anni si consolida l'amicizia con Massimo Troisi, per il quale scrive le musiche di Ricomincio da tre e di altri film.

Gli anni Novanta lo consacrano a livello nazionale con album che vendono milioni di copie, facendo la storia del repertorio classico della canzone italiana: da "Un uomo in blues" a Che Dio ti benedica, da "Non calpestare i fiori nel deserto" a "Dimmi cosa succede sulla terra". Nel contempo sono innumerevoli le star italiane ed internazionali che collaborano con lui, come Ralph Towner, Pat Metheny, Eric Clapton, Jovanotti e Claudio Baglioni.

Nel 2015 viene colpito da un infarto e muore all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.?

1960- Muore Albert Camus in un incidente d’auto, a un centinaio di chilometri da Parigi. Scrittore esistenzialista, Camus scopre e analizza l’assurdo della vita, anticipando con i suoi temi l’incomprensibile società fondata sulle immagini che caratterizzano il mondo postmoderno.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 4 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – L’amore continua a rimanere in bilico per gli appartenente a questo segno. C’è bisogno di salvare i vecchi rapporti per evitare il disastro e le future crisi. Sul lavoro, invece, non c’è dubbio: potete arrivare lontano ma gli accordi saranno più difficili del previsto

Toro – E’ un periodo intenso per i sentimenti che ritorneranno in auge più forti di prima. Sul lavoro ci sarà un visibili miglioramento generale soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio.

Gemelli – Se oggi avete dei particolari problemi amorosi, beh, è il momento giusto per tentare di sanare le ferite lasciate dal passato. Sul lavoro nono dovete affaticarvi: volete portare avanti troppo cose, meglio sceglierne una e buona.

Cancro – Fate molta attenzione ai rapporti che già da tempo hanno rivelato di non essere più essenziali nella vostra vita. Nella vostra vita professionale, invece, arriverà un vento di cambiamento inaspettato nei prossimi giorni.

Leone – Oggi in amore sarebbe utile evitare complicazioni. Proprio la Luna in opposizione potrebbe portare qualche conflitto inutile e sfiancante. Sul lavoro, ci sono situazioni da monitorare: meglio starsene buoni per due giorni.

Vergine – La situazione sentimenti di oggi favorisce gli intraprendenti, a chi è schivo in amore converrebbe darsi da fare. In ufficio, cercate di ascoltare le nuove proposte perché non è da escludere che nasca qualcosa di interessante.

Bilancia – Troppe polemiche in amore già da qualche mese. Tuttavia, le stelle in questi giorni vi concederanno una tregua. Sono tante le attività da fare e organizzare su lavoro, cerca di valorizzare quelle che ti piacciono di più.

Scorpione – Il periodo più importante in amore arriverà a fine mese, per il momento munitevi di tanta pazienza. Cercate il dialogo se qualcosa non va per il verso giusto. Se, invece, ci sono difficoltà finanziarie, non parlatene oggi; aspettate venerdì.

Sagittario – La Luna per voi è decisamente favorevole, così come Mercurio e Marte. Bene prendere decisioni importanti per le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro, fate il più possibile per avvantaggiare i nuovi progetti su cui state riflettendo.

Capricorno – Entro la fine di questa settimana, potrebbe esserci una bella vittoria di Cupido nelle vostre vite. Sul lavoro insistete! Le vostre intuizioni valgono di più delle altre, alcuni non te la raccontano giusta.

Acquario – Luna in transito e giornata elettrica per i nati sotto questo segno. Cercate però di essere più pacati nelle discussioni. Se aspettate una svolta sul lavoro eccola: Giove nella sua nuova posizione astrologica può sicuramente aiutare.

Pesci – Anche per voi la Luna è ancora particolarmente favorevole in questi giorni. Bene per le coppie che devono traferirai e affrontare nuovi progetti. Sul lavoro non abbiate paura di presentare i vostri progetti personali agli altri.