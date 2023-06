Treviso corre all'alba, torna la "5 alle 5": modifiche a parcheggi a viabilità

Se non è un record assoluto, poco ci manca. Sono ben 2.500 gli iscritti alla settima edizione della "5 alle 5", l’ormai tradizionale corsa in orario antelucano organizzata da Salvatore Bettiol e dallo staff della Mezza di Treviso che scatterà dalle Mura all’alba di venerdì 9 giugno.

Il percorso lungo 5,6 chilometri toccherà le Mura, Borgo Cavour, Piazza dei Signori, zona Pescheria, corso del Popolo, il Duomo per poi fare ritorno al punto di partenza. Al fine di garantire il corretto svolgimento della gara e la sicurezza di partecipanti e utenti della strada sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. Parcheggi: verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi a partire dalle ore 20 del giorno 8 giugno e fino alle ore 8 del giorno 9 giugno su viale D’Alviano nel tratto da porta Santi Quaranta a Varco Caccianiga. Dalle ore 4.30 di venerdì 9 giugno il traffico verrà sospeso temporaneamente al passaggio degli atleti (fino a cessate esigenze) su viale D’Alviano, via Mura San Teonisto, Borgo Cavour, Via Canova, Calmaggiore, via indipendenza, via Martiri della Libertà, piazza San Leonardo, Via Palestro, via Pescheria, via San Parisio, via San Francesco, via A. Manzoni, via Sant’Agostino, Borgo Cavalli, via San Girolamo Emiliani, via Carlo Alberto, via San Leonardo, piazza Santa Maria dei Battuti, via Sant’Agata, via G. da Coderta, Riviera Garibaldi, Riviera Santa Margherita, Corso del Popolo, via Diaz, via San Nicolo, v.le Cesare Battisti, piazza Duomo e di nuovo (per l’arrivo) in Viale d’Alviano. Eventuali deviazioni saranno segnalate sul posto dal personale autorizzato.

La 5 alle 5 sarà soprattutto l’occasione per andare alla scoperta, in un orario inusuale e da una prospettiva insolita, di angoli noti e meno noti di Treviso. Per gettare uno sguardo diverso a strade e piazze che scandiscono la nostra quotidianità. Per assaporare nuove sensazioni nella cornice di una città ancora addormentata, libera da rumori e motori. All’arrivo, i partecipanti saranno accolti da una grande colazione di gruppo, servita dagli Alpini del gruppo “Città di Treviso”, con caffè e brioche appena sfornate. Una bella sveglia prima di affrontare i tradizionali impegni della giornata. Tutti i partecipanti alla “5 alle 5” riceveranno un pettorale personalizzato, sia pure simbolico, non trattandosi di una gara, e una splendida t-shirt tecnica Diadora.