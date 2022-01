Mercoledì 5 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 gennaio è il 5º giorno del calendario gregoriano. Mancano 360 giorni alla fine dell’anno (361 negli anni bisestili).

Santi del giorno: Sant’Amelia (Vergine e Martire)

Etimologia: Amelia, vi sono varie ipotesi sulle origini di questo nome: potrebbe derivare dal gotico amal, “molto attiva, perseverante” (come Amalia), oppure dal nome di una potente famiglia ostrogota, gli Amali, con il significato di “vergine dei boschi”. Altre ipotesi lo legano al nome latino Amelius, derivato da Amius, di probabile origine etrusca e di significato ignoto oppure ancora al francese antico Amile.

Il nome è presente tra i primi 10 nomi femminili più usati per le bambine nate negli ultimi anni in alcuni stati esteri come Regno Unito, Canada, Australia, Irlanda e Polonia. Compare anche tra i nomi più popolari tra le neonate degli Stati Uniti ed è in costante e rapida ascesa tra mamme e papà italiani come nome per le loro bimbe.

Accadde oggi

1477 – Battaglia di Nancy, Carlo il Temerario viene ucciso, la Borgogna diventa parte della Francia

1484 – Il Papa Innocenzo VIII emana la bolla pontificia Summis desiderantes affectibus, atto di condanna dell’astrologia

1589 – Muore nel castello di Blois Caterina de’ Medici , regina consorte di Francia fino alla morte del marito Enrico II e quindi reggente per i figli, Francesco II e Carlo IX, saliti al trono all’età, rispettivamente, di 15 e 12 anni.

1500 – Il duca Ludovico il Moro conquista Milano

1895 – Affare Dreyfus: l’ufficiale francese Alfred Dreyfus viene ingiustamente degradato e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo nella Guyana, per presunto spionaggio a favore della Germania. Verrà scagionato solo nel 1906

1896 – Un giornale austriaco riporta la notizia della scoperta, fatta da Wilhelm Conrad Röntgen, di un tipo di radiazione in seguito nota come raggi X

1914 – La Ford annuncia una giornata lavorativa di 8 ore e uno stipendio minimo di 5 dollari al giorno

1919 – Viene fondato in Germania il Partito Tedesco dei Lavoratori. Adolf Hitler vi aderirà nel settembre dello stesso anno.

1940 – Negli Stati Uniti la radio FM viene dimostrata per la prima volta alla FCC

1964 – Papa Paolo VI incontra il Patriarca greco Atenagora I a Gerusalemme, è il primo incontro tra i capi della chiesa Cattolica e di quella Ortodossa dal 1439

1974 – Si registra temperatura più alta mai rilevata in Antartide, di +15 °C nella stazione meteorologica neozelandese Vanda

1980 – La Hewlett-Packard annuncia la messa in vendita del suo primo personal computer

1984- Ore 22: lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Giuseppe Fava viene ucciso da 5 proiettili alla nuca . A sparare è la mafia. Cronista di libertà, intellettuale allergico a ogni forma di ingiustizia.

1993 - La petroliera MV Braer si incaglia sulla costa delle Isole Shetland, versando in mare 84.700 tonnellate di petrolio

2005 – Il presidente del Cagliari calcio annuncia il ritiro della maglia n. 11 che era sta indossata da Gigi Riva, il campione della squadra sarda che è stato tra i più importanti giocatori della Nazionale.

1968 – Inizia la Primavera di Praga: Alla guida del Partito Comunista venne eletto il “liberale” Dub?ek e, per quasi otto mesi, l’allora Cecoslovacchia (che nel 1993 si dividerà poi in due, nelle odierne Repubblica Ceca e Slovacchia) visse una stagione di “riformismo illuminato”, che le cronache storiche identificarono con l’espressione Primavera di Praga. Una parentesi felice che, seppur breve, lasciò un’impronta indelebile nelle giovani generazioni di allora e un mirabile esempio di lotta per la libertà in quelle successive.

Nati

Sei nato oggi? La tua è una vita molto movimentata, ricca di colpi di scena e cambiamenti. A te va benissimo così, un’esistenza più tranquilla ti annoierebbe a morte. Il lavoro non può che essere indipendente e molto vario: eserciterai molte professioni, dovrai affrontare qualche problema ma riuscirai a superare brillantemente le avversità. In amore trovi sempre quel che cerchi, cambi spesso partner ma, se deciderai di fermarti lo farai con la persona giusta.

1932 – Umberto Eco: Dalla fine del secolo scorso è uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria.

1951 – Christian De Sica: Portare un cognome così è sicuramente un’eredità pesante ma, per certi versi, anche un “colpo di fortuna”, per un attore tra i più amati dal pubblico italiano.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 5 gennaio: mercoledì grandi cose in amore e lavoro. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Non è di certo un periodo semplice per i sentimenti, soprattutto la giornata di oggi. Ma comunque mai dire mai. Sul lavoro non senti di avere il giusto appoggio, e questo potrà creare qualche difficoltà in più.

Toro – Oggi si potrebbe dire che non proprio tutto quadra. L’amore non arriva se non lo si cerca con la giusta disposizione, e fate attenzione alla gelosia. Sul lavoro, se avete progetti, approfittate della giornata di lunedì 10.

Gemelli – E’ l’ennesima giornata interessante per voi, con la Luna favorevole e Mercurio attivo. Sul lavoro il consiglio è cautela, poiché Marte in opposizione ogni tanto genera momenti di forte nervosismo.

Cancro – Fate bene attenzione a questa Venere opposta che può generare qualche dubbio, soprattutto nei legami turbolenti. Sul lavoro la situazione economica si mantiene incerta e deve pensare a concretizzare le possibilità.

Leone – Una parola è davvero poca, ma due….dono un tantino di troppo. Oggi avete Mercurio e Luna in opposizione e nella relazione potrebbero esserci dei conflitti. Sul lavoro non si escludono discussioni e problemi con il vostro capo.

Vergine – E’ una giornata positiva per i sentimenti in generale, e potrebbero essere favorite nuove relazioni inaspettate. Sul lavoro fate bene a cercare di essere impassibili, ma è difficile mantenere la calma.

Bilancia – Oggi ti senti particolarmente pronto ad agire con questa Luna favorevole, dunque approfittatene al meglio. Sul lavoro è appena partito un conto alla rovescia per nuove opportunità e collaborazioni.

Scorpione – Le passioni e gli amori possono nascere e rinascere, ma in questo momento vi sentite molto critici. Sul lavoro, invece, è una giornata in netto recupero soprattutto per coloro che devono fare delle scelte entro la fine del mese.

Sagittario – La giornata è di quelle giuste per capire e chiarire le questioni che non sembrano funzionare. Sul lavoro c’è grande fermento, con la primavera le cose cambieranno in positivo.

Capricorno – Fino alla giornata di sabato le stelle promettono davvero bene per voi. Molti incontri piacevoli in vista. Sul lavoro dovrete cercare di risolvere i vostri problemi entro la fine della giornata.

Acquario – Se dovete discutere di amore o rispondere a degli appuntamenti con il sentimento, queste sono le giornate ideali. Sul lavoro, giornata positiva anche per risolvere vecchie questioni.

Pesci – La Luna per voi è sempre favorevole, quindi date libero sfogo all’amore e ai sentimenti. Anche sul lavoro è una giornata molto utile per valutare ed approfondire i nuovi progetti che vi frullano per la testa.