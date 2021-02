Il 51° Stormo Istrana dona alle scuole di Istrana 2.500 euro di "buoni libro"

In questo modo verranno implementate le biblioteche scolastiche dei quattro plessi dell’Istituto, consentendo altresì di sostenere alcune famiglie bisognose

Il Colonnello Pilota Nadir Ruzzon, Comandante del 51° Stormo, alla presenza del Sindaco Dott.ssa Maria Grazia Gasparini, della Dirigente Scolastica Lorella Zauli e della Vicepresidente del Consiglio di Istituto Silvia Gasparin, ha consegnato alle scuole dell’Istituto Comprensivo G.Toniolo di Istrana 2.500 euro in "buoni libro", con i quali verranno implementate le biblioteche scolastiche dei quattro plessi dell’Istituto, consentendo altresì di sostenere alcune famiglie bisognose nell’acquisto di libri di testo per il prossimo anno scolastico.

Tutta la comunità scolastica ha ringraziato il 51° Stormo per questo gesto di generosità che rafforza la collaborazione fra le Istituzioni istranesi, tutte orientate al perseguimento del bene comune con una attenzione particolare alla formazione dei giovani e dei futuri cittadini. Il Colonnello Ruzzon è stato anche portavoce dell' Associazione “Donne per il 51”, da anni impegnata nel sociale, che ha donato materiale di cancelleria per gli alunni dei plessi scolastici.