Cantiere finito al 51° Stormo di Istrana: finalmente riqualificato il piazzale Bandiera

Con la cerimonia dell’Alza Bandiera odierno, presieduta dal Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Forze da Combattimento, e dal Comandante del 51° Stormo di Istrana, Colonnello Nadir Ruzzon, si è sancito il termine dei lavori di riqualificazione ed ammodernamento del piazzale Bandiera e monumento ai caduti del 51° Stormo Istrana, da sempre fulcro della vita, delle tradizioni e della storia del Reparto dove, oltre al quotidiano ossequio per la bandiera Italiana, vengono scanditi i fatti, gli eventi e le ricorrenze nazionali e della vita dello Stormo.

Per questo motivo, nel rispetto dei canoni e criteri storici che ne hanno determinato la sua originaria creazione, sono stati apportati degli ammodernamenti tesi a rendere il luogo ancor più solenne e rispettoso delle tradizioni. Ad esempio, è stato inserito nella nuova pavimentazione un fascio tricolore permanente e sì è voluto garantire la “presenza” della bandiera in ogni momento della giornata, come “ faro” per le donne e gli uomini del Reparto. L’eliminazione di una strada asfaltata in prossimità del monumento ai caduti ha poi consentito di ampliare l’area “parco ”, dando un maggiore respiro verde, e di posizionare come “Gate Guardian" un velivolo AM-X protagonista degli ultimi trent’anni della vita operativa dell’Aeronautica Militare ed in particolar modo del 51° Stormo Istrana. Aereo che si è aggiunto a quelli già esistenti che narrano la storia del Reparto.