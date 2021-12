Lunedì 6 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano. Mancano 25 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Nicola è il protettore di naviganti, pellegrini, pescatori, profumieri, poveri e scolari

Etimologia: Nicola, deriva dal greco “Nikòlaos”, personale composto dal verbo “nikAv”, “vincere”, aggiunto a “laòs,” “popolo”, con il significato di “vincitore fra il popolo”. .

Accadde oggi

1534 – Gli spagnoli fondano Quito in Ecuador

1877 - Thomas Alva Edison inventa il fonografo

1922 – Un anno dopo la firma del Trattato Anglo-Irlandese, nasce lo Stato Libero d’Irlanda

1941 - Seconda guerra mondiale : il giorno prima dell’attacco Giapponese a Pearl Harbor, il presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt lancia un appello all’Imperatore Hirohito del Giappone a favore della pace

1959 – A Napoli viene inaugurato lo “Stadio del Sole”, poi diventato “San Paolo”. Si giocò Napoli – Juventus, risultato finale 2 a 1.

1975 – Si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista

1989 – Massacro del Politecnico di Montréal – Un assassino uccide 14 donne al Politecnico dell’Università di Montréal, dicendo che odia le femministe.

1990 – Un aereo militare fuori controllo vagante per i cieli di Bologna precipita sull’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno. Dodici ragazzi di sedici anni muoiono sul colpo, altri 4 restano gravemente feriti. Della strage nessuno sarà ritenuto colpevole

1994 – Il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato.

2007 – Incendio alle acciaierie Thyssen: All’una di notte di giovedì 6 dicembre 2007, alla linea 5 delle acciaierie ThyssenKrupp si scatena un drammatico incendio che investe in pieno otto operai in servizio, che ci lasceranno la vita.

1768 – Pubblicata la prima edizione dell’Enciclopedia Britannica: Considerata per oltre due secoli la fonte più autorevole del sapere universale, l’Enciclopedia Britannica vide la luce in pieno secolo dei lumi, ad opera di un libraio, Colin Macfarquhar, e di un incisore, Andrew Bell, scozzesi.

Nati

Sei nato oggi? Sei molto fantasioso e qualche volta tendi a confondere i tuoi sogni con la realtà. Creatività, originalità e spirito di iniziativa non ti mancano, ma nel lavoro devi cercare di essere più concreto e razionale. Solo così riuscirai a raggiungere gli obiettivi prefissati. In amore tendi a ricevere più che a dare e devi dunque cercare di essere più generoso.

1963 – Antonella Clerici: È l’Antonellina nazionale, star della TV tra le più amate dal pubblico italiano, dai più piccoli ai meno giovani, per il carattere brillante e autoironico. Nata a Legnano.

Scomparsi oggi:

1994 – Gian Maria Volonté: Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico. Per lui gli aggettivi si sprecano, ma i più tra gli addetti ai lavori sono concordi nel ritenerlo l’attore più completo del cinema italiano del Novecento.

1926 – Claude Monet: Nella storia dell’arte è ricordato come il pittore della luce, padre di quella corrente pittorica che ruppe i canoni tradizionali e che da un suo celebre quadro, “Impressione. Levar del sole”, prese il nome di Impressionismo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 6 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.



Ariete. Giornata positiva, devi solo risolvere qualche piccolo conflitto sul lavoro. Cerca di essere meno nervoso e polemico in amore.

Toro. Negli ultimi mesi ci sono state molte spese, ma presto arriveranno buone notizie. Belle emozioni anche in amore, puoi progettare con il tuo partner un futuro!

Gemelli. Giornata positiva: ti senti meglio con te stesso e con gli altri. Cerca di darti da fare: le stelle ti sono favorevoli e ti danno una mano. Buone notizie anche per l’amore, puoi fare progetti importanti!



Cancro. Giornata un po’ sottotono, ma non scoraggiarti. Presto tutto evolverà in maniera positiva, non essere pessimista e ansioso. Cerca di evitare le polemiche e di rimandare le discussioni in amore.

Leone. Giornata molto positiva. Sei più disponibile e presto arriveranno belle occasioni. Bene anche l’amore, approfitta di queste stelle!

Vergine. Giornata di recupero, devi cogliere quest’occasione per risolvere le questioni in sospeso. Anche quelle amorose. Fai attenzione alle spese!

Bilancia. Giornata un po’ nervosa, cerca di dare il giusto peso alle parole perché potresti ferire una persona a cui tieni molto. Sii prudente.

Scorpione. Giornata positiva, ma questo è un periodo davvero importante nella tua vita. Potrebbero esserci dei cambiamenti, tutto evolverà in modo positivo. Buone notizie anche per l’amore.

Sagittario. Buone notizie, potrebbe arrivare anche una piacevole sorpresa. Se ti interessa qualcuno è arrivato il momento momento di farti avanti.

Capricorno. Giornata sottotono e nervosa, cerca di essere cauto in amore. Evita le tensioni e rimanda le discussioni. Goditi i bei momenti e non farti travolgere dai problemi!

Acquario. Giornata positiva: oggi sei socievole e aperto ai sentimenti e all’amore. Lasciati andare alle emozioni perché sono favoriti gli incontri!

Pesci. Giornata tutto sommato positiva, ma cerca di essere meno verso gli altri. Prova a lasciarti andare in amore: c’è qualcuno che vuole fare breccia nel tuo cuore ma tu non ti fidi.