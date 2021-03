Sabato 6 marzo 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 6 marzo. E’ il 65° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 299 giorni.

Giornata dei Giusti dell’umanità

Santi del giorno: Santa Rosa da Viterbo (Vergine)

Etimologia: Rosetta, variante del nome Rosa, personale tra i più diffusi in Italia, si ricollega direttamente alla radice etimologica del fiore omonimo. Non compare prima dell’epoca medioevale, anche se, in breve tempo, si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali.

Accadde Oggi

1521 – Ferdinando Magellano scopre l’isola di Guam.

1836- Termina l’assedio durato 13 giorni a Fort Alamo , nei pressi di S. Antonio: l’esercito messicano guidato dal generale Antonio Lopez de Santa Anna espugna il Forte, in cui sono asserragliati 189 volontari texani.

Il chimico russo Dmitri Mendeleev presenta alla Società Chimica Russa il Sistema periodico degli elementi. Si tratta di una tabella in cui gli elementi sono ordinati secondo il peso atomico decrescente.

1946 – Guerra del Vietnam: Ho Chi Minh firma un accordo con la Francia che riconosce il Vietnam come stato autonomo nella Federazione Indocinese e nell’Unione Francese.

1951 – Inizia il processo a Ethel e Julius Rosenberg.

1957 - I possedimenti britannici della Costa d’Oro e del Togoland diventano la Repubblica indipendente del Ghana.

1970 – Il sospetto omicida Charles Manson pubblica un album intitolato Lies per finanziare la sua difesa.

1975 - In Italia la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni

1997 – La Testa di donna di Pablo Picasso, viene rubata da una galleria di Londra, e recuperata una settimana dopo

2001 – L’Unione europea blocca l’ esportazione di animali vivi dalla Gran Bretagna a causa della epidemia di afta epizootica.

Nati

Sei nato oggi? Stare fermo ti è impossibile e di te si può proprio dire che “una ne fai e cento ne pensi”. La tua ambizione è pari al tuo dinamismo; nel lavoro potrai conseguire buoni risultati, soprattutto sei lavorerai in stretta collaborazione con persone in grado di canalizzare le tue energie. Evita comunque le speculazioni finanziarie per cui non sei decisamente portato. In amore ti mostri molto romantico e forse un po’ troppo idealista: cerca di essere un po’ più accomodante, tutto andrà meglio.

1475 – Michelangelo Buonarroti: Tra i grandi maestri del Rinascimento, portano la sua firma alcuni tra gli esempi più alti dell’arte italiana: dal David al “ciclo di affreschi nella Cappella Sistina”.

1927 – Gabriel Garcia Marquez: Autore tra i più amati del contesto latinoamericano, è stato un esponente di primo piano del realismo magico letterario. Nato ad Aracataca, in Colombia.

1946 – David Gilmour: Chitarrista tra i più valenti della storia del rock, con i mitici Pink Floyd ha venduto circa 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Nato a Cambridge, nell’est dell’Inghilterra.

Oroscopo del giorno

Ecco le previsioni dell’Oroscopo del 6 marzo 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox da astri.acotel.it..

Ariete. La Luna è in aspetto bono, finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo. Il lavoro non è tutto, eppure marzo è un mese che ti impegnerà molto sotto questo aspetto.

Toro. Se ci tieni a realizzare qualcosa di solido nella tua vita sentimentale queste sono giornate favorevoli, segno che stai prendendo consapevolezza di ciò che provi. Nel lavoro c’è ancora qualcosa da chiarire.

Gemelli. E’ un periodo fertile per le giovani coppie: attenzione al passato però, incombe per chi si è lasciato da poco. Nel lavoro se qualcuno ti ha ostacolato ora è il tuo momento di riprendere il controllo, conterà la tua buona volontà.

Cancro. Se devi chiarire qualcosa con il tuo partner è meglio parlarne oggi e non rimandare a domani. Se vivi una storia ‘clandestina’, parallela, oggi più che mai si sentirà messa sotto accusa. Nel lavoro sei poco concentrato potresti combinare qualche casino. Nel pomeriggio dovrai fare i conti con queste disattenzioni.

Leone. Ultimamente ci sono state piccole incomprensioni in amore ma i legami restano forti. Oggi si recupera, anche nel lavoro questo fine settimana aiuta a riflettere. La situazione economica migliorerà, tieni duro.

Vergine. La Luna è contraria, così come Venere. Le storie ‘clandestine’ sono decisamente in crisi: questo fine settimana può generare dei dissidi. Nel lavoro a volte trovi insoddisfacente qualcosa perché ripetitiva; puoi però avere una bella opportunità da sfruttare.

Bilancia. Se desideri un nuovo amore queste stelle sono dalla tua parte. Qualche dubbio resta, però forse per il passato che ancora incombe. Nel lavoro chi ha avuto un problema a rilanciare un’attività ora potrà avere buone risposte.

Scorpione. Venere ora è favorevole, nonostante quest’anno non sia iniziato con il piede giusto per l’amore. Nel lavoro tutto ciò che ti propongono non ti soddisfa a pieno; se sei un dipendente probabilmente stai facendo buon viso a cattivo gioco.

Sagittario. Le persone che hanno un rapporto stabile non devono rovinarlo con inutili polemiche o sospetti infondati. Nel lavoro entro la fine del mese arriverà una bella notizia. Il cambiamento è iniziato, ora devi affrontare tutto con sicurezza e determinazione. Per i ragazzi: Giove è favorevole, impegnatevi al massimo e non sbaglierete.

Capricorno. Le storie appena nate possono prendere il volo! Domenica la Luna porta passione. Nel lavoro viaggia, fai esperienze: devi fare l’impossibile per ritrovare serenità.

Acquario. Se il tuo cuore è solo è arrivato il momento di fare scelte importanti; se invece il tuo rapporto non funziona questo potrebbe agitarti. Nel lavoro le promesse fatte stanno per trasformarsi in realtà. Se cerchi un nuovo lavoro devi attivarti.

Pesci. La situazione generale in amore sta migliorando ma consiglio di non polemizzare inutilmente con il partner. Nel lavoro noterai che tutto ciò che cerchi di portare avanti da tempo è sottoposto a verifiche fin troppo severe.