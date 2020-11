Venerdì 6 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 novembre è il 310º giorno del calendario gregoriano (il 311º negli anni bisestili). Mancano 55 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Leonardo di Noblac (Eremita)

Etimologia: Leonardo, dal personale longobardo “Leonhart”, “che ha la forza di un leone”, è diffuso sin dal VI secolo, sia tra i Germani che a Roma, con la forma latina “Leonardus”.

Accadde Oggi

1881- Nasce l’Accademia Navale di Livorno

1913 – Mohandas Gandhi viene arrestato mentre guida una marcia di minatori indiani in Sudafrica

1942 – Seconda guerra mondiale: i resti della Divisione Folgore , in ritirata da El Alamein, si arrendono agli inglesi dopo aver distrutto le proprie armi rese inutili dall’esaurimento delle munizioni

, in ritirata da El Alamein, si arrendono agli inglesi dopo aver distrutto le proprie armi rese inutili dall’esaurimento delle munizioni 1975 – Inizia la Marcia Verde: 300.000 marocchini disarmati convergono sulla città meridionale di Tarfaya in attesa di un segnale del re Hassan II del Marocco per sconfinare nel Sahara Occidentale

1991 – In Russia, a Mosca una folla di persone si riunisce in piazza Lubjanka, sede del KGB, e distrugge la statua del fondatore del servizio segreto

1994 – Ad Asti, Alessandria e nelle loro province, ad Alba e in una parte della provincia di Cuneo esonda il fiume Tanaro, che allaga il territorio in gran parte, causando oltre 70 vittime ed enormi danni.

1999 – Gli Australiani votano per mantenere la regina britannica come loro capo di Stato

2005 – La capitale della Birmania viene stata spostata da Yangon a Pyinmana, dal 27 marzo 2006 ufficialmente rinominata Naypyidaw ( sede dei re ).

). 2012 – Barack Obama vince le elezioni presidenziali Stati Uniti d’America contro Mitt Romney

2010 – Crolla la palestra dei gladiatori a Pompei: Alle prime ore dell’alba di sabato 6 novembre viene giù la schola armaturaum, la storica “palestra dei gladiatori” degli scavi di Pompei.

Nati il 6 novembre

Sei nato oggi? Hai un’intelligenza acutissima e percezioni quasi paranormali. Negli studi e nel lavoro riveli un’altissima capacità di concentrazione e raggiungi risultati eccezionali. Ti innamori facilmente e, nella prima parte della vita, le tue conquiste non si contano. Nel tempo, però, ti farai più riflessivo e raggiungerai la stabilità.

1954 – Mango: Nato a Lagonegro, in provincia di Potenza, è stato uno dei cantautori più raffinati delle musica leggera italiana, stimato da numerosi colleghi che hanno inciso brani scritti da lui.

1970 – Ethan Hawke: Americano di Austin, capitale del Texas, è un noto attore, stimato anche come sceneggiatore e scrittore, con all’attivo due romanzi Amore giovane (1996) e Mercoledì delle ceneri (2002).

Scomparsi oggi:

1893 – Pyotr Tchaikovsky: Compositore tra i massimi della storia della musica e autore di sinfonie tra le più popolari al mondo, fu tra i maggiori interpreti del romanticismo musicale. Nato a Kamsko-Votkinsk.

2007 – Enzo Biagi: Nato a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Il giornalismo era il sogno della sua vita.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di venerdì 6 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di stefano Vighi.

Ariete

Se la Luna oggi ti farà sentire in colpa per le tue indecisioni o insicurezze (qualcuno a casa non mancherà di fartelo notare), ecco che le tue parole e i pensieri saranno spesso polemici con le regole, con quella logica che oggi apprezzi ma che discuti, che non puoi accogliere troppo passivamente.

Toro

Nelle prossime ore il tuo modo di parlare e di comunicare sarà spesso intenso, acceso. Non avrai paura di criticare una persona vicina per le sue scelte, ma avrai anche poca voglia di fare proposte, di immaginare una soluzione. Il venerdì ti spinge verso il sogno, verso una dimensione lontana.

Gemelli

Oggi il tuo Mercurio si scontrerà con un fortissimo Saturno che ama ma di cui vede anche i limiti. Per questo, pur non comportandoti troppo da ribelle, nelle prossime ore avrai voglia di discutere tutto ciò che ti è imposto, che devi rispettare. Perché la tua mente ha bisogno di capire meglio.

Cancro

Davvero indaffarata questa Luna che vive ancora nel tuo segno (felicissima di farlo). Nelle prossime ore ti scontrerai infatti con quegli impegni che pesano troppo, con chi sottovaluta forse gli sforzi proponendoti cose impossibili, inarrivabili. Per contro, ti piacerà sognare.

Leone

Nelle prossime ore potrebbe essere piuttosto difficile tenere sotto controllo le parole, non dire quello che pensi finendo per scontrarti con chi crede di avere sempre ragione. Impossibile non criticare un modo di fare, un comportamento o una convinzione che davvero non accetti.

Vergine

Sarà un venerdì che ti vedrà spesso ribelle, polemica verso cose, discorsi e comportamenti. E non solo perché il tuo Mercurio litigherà con le regole di Saturno, ma anche perché la Luna ti aprirà la mente al futuro, e ci sarà chi, invece, non saprà leggere o riconoscere i percorsi del destino. Peccato.

Bilancia

Mercurio e la Luna – oggi entrambi in connessione con la Bilancia – nelle prossime ore ti obbligheranno a parlare, a discutere e a prendere una posizione precisa verso ogni cosa. Sarai così molto critica verso certe abitudini, ma anche emotivamente ribelle verso chi non ti consente di essere leggera.

Scorpione

La Luna oggi sarà un’amica potente, ma anche una voce davvero molto critica verso i tuoi dubbi, con tutte quelle cose che rallentano il tuo fare, il tuo crescere e diventare. Perché avrai la sensazione che il tempo sia davvero poco, che tu sia in ritardo con gli impegni, con un destino che sembra sfuggirti.

Sagittario

Attenzione alle persone vicine, a chi oggi non sarà sempre disposto a rispettare regole e abitudini (la sfida è aperta). Anche perché qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente bravo e capace, criticando il tuo modo di fare (piuttosto prudente in questo periodo), le tue mosse, le decisioni.

Capricorno

Dovrai fare i conti con idee e emozioni che ti faranno sentire poco adatta al presente, non sempre pronta per affrontare le cose del venerdì. Forse non tutto ti sembrerà perfetto, forse capirai che ti serve un’energia più stabile o un progetto che ti sappia convincere veramente. Lentamente ci arriverai.

Acquario

Mercurio e Saturno oggi saranno in posizione di scontro, per questo ti prepari al weekend con qualche dubbio in più, con la sensazione che non tutto sia come lo vorresti tu, adatto alla situazione, a misura di Acquario. Forse perché il tuo pensiero ora è troppo vicino alle ambizioni e lontano dalla realtà.

Pesci

Luna (in trigono) e Nettuno (nel tuo segno) oggi saranno in ottimo aspetto tra di loro, consegnandoti un venerdì davvero speciale, adatto alle tue emozioni, alla tua libertà di amare. Però sarai anche poco disposta a accettare gli altri con le loro esigenze, piuttosto decisa a fare come vuoi, ciò che senti.