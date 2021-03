Domenica 7 marzo 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 7 marzo. E’ il 65° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 299 giorni.

Santi del giorno: Sante Perpetua e Felicita protettrice delle partorienti.

Accadde Oggi

1798 – L’esercito francese entra a Roma: nasce la Repubblica Romana

1799 – Napoleone conquista Jaffa in Palestina; dopo una notte tormentata dai dubbi si sente costretto, per garantire la ritirata dei propri uomini, a procedere all’uccisione di oltre 2.000 prigionieri musulmani.

1912 – Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo Sud

1968 – Guerra del Vietnam: inizia la prima battaglia di Saigon.

1989 – Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese dichiara la legge marziale a Lhasa, in Tibet.

1996 – Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto.

2013 – In Corea del Nord il leader nordcoreano Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

1876 – Bell ottiene il brevetto del telefono: Una “macchina parlante” che attraverso un cavo metteva in contatto due persone distanti tra loro. L’invenzione destinata a cambiare per sempre la comunicazione umana.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita molto avventurosa, quel che conta per te ? viaggiare, muoversi, conoscere, avere mille avventure e infinite esperienze. Non dai dunque molta importanza al successo e alla carriera, ma, se solo lo vorrai, le tue capacit? organizzative ti permetteranno di raggiungere buoni risultati nel campo dell’artigianato o dell’industria. Anche in amore sei molto inquieto e ti fermerai solo dopo i quarant’anni.

1785 – Alessandro Manzoni: Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l’identità culturale, e non solo, dell’Italia, con I promessi sposi gettò le basi dell’italiano moderno. Nato a Milano.

1908 – Anna Magnani: «Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!». In questa frase c’è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d’arte), che aveva la stessa spontaneità e forza drammatica sul set come nella vita reale.

1856 – Matilde Serao: Tra le massime scrittrici di fine Ottocento e pioniera del giornalismo italiano, fondò e diresse (prima donna a farlo) un quotidiano, tuttora protagonista della sfera editoriale italiana.

Scomparsi oggi:

1999 – Stanley Kubrick: Annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo Novecento, Stanley Kubrick ha sperimentato tutti i generi cinematografici e si è occupato dei film in ogni suo aspetto.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 7 marzo 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nonostante tu stia attraversando una fase burrascosa, piu’ che altro stai cercando di sistemare tutto quello che e’ andato in pezzi o si e’ disorganizzato nel 2020. Questa Luna in ottimo aspetto mi dice che anche se probabilmente ti trovi in una condizione di revisione di tutta la tua vita. Se magari stai facendo delle cure e cercando di risolvere certi problemi

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi superare un po’ di fatica fisica! Ricordo, infatti, che negli ultimi due giorni c’e’ stato tanto stress. Poi quando hai una cosa da fare, vuoi farla al meglio! In ogni modo e’ una settimana buona, ho messo il tuo segno al terzo posto della classifica!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potresti risentire molto di questa Luna opposta e anche di Marte che si oppone alla Luna stessa! Quindi, sono giornate in cui la pazienza ha un limite, in cui potresti essere arrabbiato o spazientito perche’ non riesci a liberarti di un problema da mesi, perche’ nonostante tu ce la metta tutta non riesci a risalire la china!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Si viaggia verso una domenica particolare, in cui se ci sono dispute d’amore, se ci sono state tensioni, si potranno gradualmente superare. Vorrei ricordare che con Venere e Sole in aspetto interessante si potra’ veramente fare qualcosa di piu’ a livello emotivo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Posso affermare che rispetto al mese scorso hai una carica in piu’, tra l’altro Febbraio e’ stato un mese in cui molti hanno dovuto affrontare anche problemi per i familiari, sono stati preoccupati, ma ora pare che qualcosa si muova tuo favore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): e’ probabile che tu abbia una percezione di grande stanchezza addosso e talvolta penserai di non farcela, invece devi ricordarti che questo e’ il momento giusto per fare valere le tue idee. Nonostante tu sia sempre favorito, in queste 48 ore qualcosa potrebbe farti arrabbiare ma domenica molto si potra’ risolvere.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi ritrovare ottimismo ma soprattutto fiducia in te stesso! In realta’ anche i piu’ sicuri in questo periodo vogliono avere certe conferme, tuttavia Giove e Saturno in ottimo aspetto da qualche giorno, assieme a Marte, hanno con un effetto importante per te. Se eri rimasto dietro le quinte, ora potrai risalire, tornare sul palcoscenico!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Concluderai questa settimana con un bel si! Questa di venerdi, invece, resta una giornata ancora un po’ conflittuale, ma domenica in molti potrebbero emozionarsi grazie a questa Venere favorevole! Quindi, c’e’ una visione del mondo molto piu’ ottimista rispetto alle prime due settimane di Febbraio, molto pesanti non solo per il tuo segno ma anche per Acquario, Toro e Leone.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questo e’ un momento importante per capire i tuoi bisogni. Certo, c’e’ un po’ di stanchezza, d’altronde questa non e’ stata una settimana cosi interessante, piu’ che altro sono state giornate che ti hanno messo alla prova.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Entro domenica potresti ricevere una bella gratifica, grazie alla Luna che sara’ nel tuo segno! E’ un oroscopo importante per chi vuole amare, per chi vuole farsi valere, per chi cerca delle soddisfazioni, per chi desidera anche uscire fuori da una sorta di grande agitazione che c’e’ stata negli ultimi mesi

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti vedo vincente e sicuramente piu’ sereno nel corso di questa settimana! Chi mi segue con maggiore attenzione ricordera’ quando a Febbraio spiegavo che eri pieno di idee ma anche pieno di confusione, al punto da non sapere bene cosa fare: chi voleva cambiare un giorno e il giorno dopo improvvisamente ci ripensava, chi aveva intenzione di fare scelte drastiche e poi improvvisamente e’ tornato sui propri passi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Voglio darti comunque ‘quattro stelle di forza’ anche perche’ domenica sara’ una giornata chiave per tutti risolvere tutti i rapporti che non sono andati bene, che hanno avuto dei problemi. Pero’ potrebbero tornare alla mente le stesse malinconie, le stesse tensioni che agli inizi dell’anno hanno creato gravi difficolta’.