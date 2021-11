Domenica 7 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 311° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 54 giorni.

Santi del giorno: Sant’Ernesto di Zwiefalten (Abate)

San Prosdocimo di Padova (Protovescovo)

Etimologia: Ernesto, nome di origine germanica, il cui significato rimane ancora oscuro, deriva forse da “arni”, “battaglia”, o dal termine “arn”, “aquila”. Diffusosi in epoca medioevale, grazie ai molti sovrani che se ne fregiarono, “earnest” divenne, nell’inglese parlato del XVI secolo, anche un aggettivo: “onesto, affidabile”..

Accadde Oggi

1492 – In Alsazia si schianta un meteorite di circa 120 chili

1504 – Cristoforo Colombo torna dal suo quarto ed ultimo viaggio per le Americhe

1665 – Viene pubblicato il primo numero della Oxford Gazete, che poi diventerà la London Gazete, specializzata nel fornire notizie sulla corte d'Inghilterra durante l'epidemia di peste.

1876 – Viene brevettata la macchina per la produzione delle sigarette.

1917 - Russia: i bolscevichi assaltano il Palazzo d'Inverno, sede del governo provvisorio retto da Aleksandr Fëdorovi? Kerenskij. È l'inizio della Rivoluzione d'Ottobre che porta al potere Lenin (La Russia usava ancora il calendario Giuliano, i riferimenti dell'epoca indicano quindi la data del 25 ottobre);

1929 – Inaugurato il MoMA di New York: La caparbietà di tre donne dell'alta borghesia americana rese possibile un'opera cruciale per la memoria di un secolo e più di ingegno e creatività: il Museo di Arte Moderna di New York.

1933 – Viene eletto sindaco di New York l'italo americano Fiorello La Guardia, figlio del foggiano Achille La Guardia e della triestina Irene Coen Luzzatto.

1942 – Fausto Coppi stabilisce il nuovo record dell'ora di ciclismo percorrendo 45 chilometri e 871 metri sulla pista del velodromo Vigorelli.

1944 – Franklin Delano Roosevelt viene rieletto presidente degli Stati Uniti battendo lo sfidante repubblicano Thomas E. Dewey e diventa l'unico presidente statunitense ad essere eletto per un quarto mandato.

1963 – In Germania, 11 minatori vengono estratti da una miniera crollata 14 giorni prima a Lengede.

1996 – La NASA lancia il Mars Global Surveyor.

2002 – L'Iran vieta la pubblicità dei prodotti statunitensi

1988 – Inizia Striscia la Notizia: Dagli studi di Antennatre di Legnano va in onda su Italia 1 la prima puntata di Striscia la notizia – Giornale Radio, primo telegiornale satirico della storia della televisione italiana, ideato da Antonio Ricci.

Nati il 7 novembre

Sei nato oggi? Sei l’anticonformista per eccellenza: i tuoi interessi, i tuoi amici e i tuoi amori sono stravaganti e spesso suscitano la riprovazione dei tuoi familiari. La tua vita sarà interessante e movimentata. Il lavoro non può che essere originale, indipendente e creativo; gli amori molti ed intensi.

1867 – Marie Curie: Il suo contributo alla ricerca è inestimabile e i due Nobel (unica donna ad averlo vinto due volte e in due diversi campi), ricevuti nel 1903 e nel 1911, rispettivamente per la Fisica e per la Chimica, rappresentano il degno riconoscimento a un’intera vita spesa per la scienza.

1913 – Albert Camus: Figura preminente della letteratura francese, insieme con Sartre è annoverato tra i padri dell’esistenzialismo ateo. Nato a Mondovi (oggi Dréan), sulla costa orientale dell’Algeria, e morto nel 1960 in un incidente stradale a Villeblevin (nord della Francia), è stato l’ultimo di dieci premi Nobel francesi, che hanno dominato la scena nella prima metà del secolo.

Scomparsi

2016 – Leonard Cohen: Con l’inconfondibile voce nasale e l’anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica.

1979 – Muore a Roma l’attore Amedeo Nazzari, per molte stagioni cinematografiche sex symbol del cinema italiano. Aveva 71 anni.

