Mercoledì 8 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’8 dicembre è il 342º giorno del calendario gregoriano. Mancano 23 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Etimologia: Immacolata, come Concetta, anche Immacolata è un nome recente, diffusosi dopo l’istituzione, nel 1854, del dogma dell’Immacolata Concezione della Vergine da parte della Chiesa. Il personale riprende il termine latino “Immaculata”, ovvero “puro non macchiato”.

Oggi è: L’Immacolata Concezione: L’Immacolata Concezione è una festa che ricorda un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX nel 1854. Con questo dogma la chiesa sancisce che la Madonna è stata preservata, sin dalla sua nascita, dal peccato originale. La tradizione dedica questo giorno alla realizzazione dell’albero di Natale e del Presepe.

Accadde Oggi

1816 – Atto di Unione del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia: nasce il Regno delle due Sicilie

1841 – A Torino San Giovanni Bosco inizia la fondazione del suo oratorio

1914 – viene combattuta la Battaglia delle Isole Falkland

1941 - Shoah: I nazisti usano i camion a gas per la prima volta nel campo di Che?mno, nei pressi di ?ód?

Seconda guerra mondiale: Dopo l’attacco di Pearl Harbor del giorno precedente, il Congresso degli Stati Uniti approva una dichiarazione di guerra contro l’Impero giapponese. La deputata Jeannette Rankin è l’unica a votare contro. In risposta, tre giorni dopo, la Germania nazista e l’Italia fascista dichiarano guerra agli Stati Uniti

Seconda guerra mondiale: i giapponesi lanciano un attacco contro Hong Kong

1970 – Fallito tentativo di colpo di Stato in Italia, capitanato dal principe Junio Valerio Borghese

1976 – Gli Eagles pubblicano uno degli album più venduti di tutti i tempi, Hotel California

1980 – Mark David Chapman uccide l’ex Beatle John Lennon

1980 – John Lennon viene assassinato: Una voce dall’ombra «Mr Lennon!» e subito dopo sei colpi di pistola, cinque a segno nella schiena di John Lennon, che cade a terra esanime sotto gli occhi della moglie Yoko Ono, all’ingresso del Dakota Building.

1970 – Golpe Borghese: Un attacco al cuore delle istituzioni democratiche per instaurare un governo reazionario e di stampo neofascista (sul modello greco). A quest’obiettivo miravano gli ideatori del golpe Borghese, così chiamato dal nome della mente organizzatrice dell’atto eversivo, l’ufficiale Junio Valerio Borghese.

1976 – Gli Eagles pubblicano “Hotel California”: Una pietra miliare della musica e tra le massime espressioni del country rock. Con Hotel California gli Eagles sfornarono il loro capolavoro assoluto, con 32 milioni di copie vendute annoverato tra gli album più venduti di sempre.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di grande intelligenza ma devi imparare ad essere meno caotico e a canalizzare le tue energie in una direzione ben precisa. Ami lavorare, sei capace di importi ritmi durissimi e quel che produci suscita sempre ammirazione. La tua carriera ideale sarebbe quella di giornalista e scrittore. In amore sei protetto dalla fortuna e riesci a risolvere sempre brillantemente anche le situazioni più difficili.

1953 – Kim Basinger : È la bionda mozzafiato più famosa di Hollywood e in assoluto tra le donne più affascinanti della storia del cinema. Nata ad Athens, in Georgia.

1943 – Jim Morrison: Non c’è dubbio che sia stato lui il più bohémien degli artisti rock del secolo scorso: una vita breve ma intensa, vissuta da “maledetto” sul palco e fuori.

Scomparsi oggi:

1980 – John Lennon: Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale sia come leader dei Beatles, che come solista.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 8 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Da questo all’ultimo weekend autunnale avrete sempre la Luna positiva, che garantisce serenità in famiglia e un nuovo andamento negli affari, anche se lunedì 13 Mercurio diventa pedante, arrogante in Capricorno, dove già avete il vostro daffare con Venere, ma nello stesso tempo Marte diventa battagliero e caldo in Sagittario: bella questa Santa Lucia lontana! La Luna cresce di luce dal 10, quando inizia il Primo quarto in Pesci e risplende il 12 in Ariete. Impossibile non prevedere attrazioni fatali se siete soli o una storia importante che vi rapisce per sempre. INCONTRO SÌ: il finale del 2021 è tutto di Marte, voi sapete dove punta per primo: Scorpione!

Toro – Fortuna! Primo quarto in Pesci, venerdì 10 e l’11, transito sostenuto dal vostro Urano (riuscita nelle transazioni) e da Venere in Capricorno, che amoreggia con Plutone e annuncia incontri anche lontano. La vera festa inizia il 13, con l’arrivo di Mercurio in Capricorno. Marte in Sagittario finisce l’estenuante pressione iniziata a fine ottobre! Siete liberi. Fatevi vedere in giro, sarete notati, corteggiati, la vostra immagine professionale è molto positiva e siete sempre più arbitri del vostro destino. Sapete ascoltare e comprendere pure la famiglia. INCONTRO SÌ: Verso la conclusione dell’anno con stelle in trionfo, tra tutte spicca lei, Venere, in Capricorno.

Gemelli – Momento di bilanci, riflessioni e calma. La vita coniugale può diventare aggressiva se ci sono tensioni irrisolte. Il problema si presenta già venerdì 10 e l’11, quando la Luna diventa Primo quarto in Pesci, che tocca il campo professionale più che privato, ma con Mercurio ancora in Sagittario le discussioni inevitabili. I rapporti con i figli sono tesi. Siete ancora innamorati di chi avete sposato? Lo chiederà Marte, nuovo provocatore (anche eccitante), che inizia la sua azione il 13 e sarà interessato alle bionde fanciulle del Nord. Nervo sciatico. INCONTRO SÌ: Il cielo già segnala i cambiamenti del 2022… Avrete bisogno della tenacia del Capricorno.

Cancro – Queste stelle sono particolarmente dedicate a chi è solo e intende tornare a credere nell’amore. Non si può prescindere dalla posizione di Venere, che non assicura sempre il bel tempo nel matrimonio, però Marte resta positivo anche quando entra in Sagittario. Il periodo si apre con la più bella fase lunare che il vostro segno possa sognare: Primo quarto in Pesci, venerdì 10 e l’11. Questo segno governa i vostri viaggi, i rapporti con persone lontane. Può la sola Luna bastare a creare un’atmosfera magica in amore? Certo che può! Incontri d’affari ok. INCONTRO SÌ: Alcuni pretendenti del 2020 avranno optato per altri lidi, ma un/una Pesci è ancora qui.

Leone – Giove torna amico all’ultimo momento, Venere e Mercurio sono positivi, Marte lo è dal 13… in quinta casa (amore, amicizia, divertimento, fortuna). Non pensate che valga la pena di abbandonarsi al destino che Nettuno prepara con sapiente magia? Il prossimo anno sarà diverso, perciò già prima di Natale cercate di organizzarvi nella vita sociale, nelle amicizie; le nuove persone vi faranno tornare entusiasmo e voglia di credere nell’amore, un amore passionale grazie a Marte, e tenero grazie a Giove. Mercurio eccezionale per lavoro, affari. INCONTRO SÌ: Sagittario, arriva un po’ in ritardo per il calendario, ma conta sapere che ritorna da un viaggio.

Vergine – Quando si verificano certe opposizioni, sappiamo che riuscite da soli a trovare la giusta reazione. Difficilmente la Vergine china la testa davanti alla prima difficoltà nel lavoro e nelle collaborazioni, ora abbastanza scosse da transiti severi, ma innovativi. Il Primo quarto in Pesci coinvolge pure il matrimonio, ma avendo voi una Venere super, c’è la possibilità di fare un capolavoro in amore. Mentre credete di avercela fatta, lunedì 13 inizia a pungervi Marte in Sagittario, che richiederà speciale attenzione a famiglia, salute. Mercurio è però fortunato! INCONTRO SÌ: Cancro, bellissime emozioni che possono aprire una nuova fase d’amore.

Bilancia – Alcune stelle impongono una verifica, è arrivato il momento di prendere una decisione determinante per la carriera e sarebbe auspicabile entro lunedì 13. Prima dell’inizio di Mercurio negativo, ma soprattutto in considerazione del Primo quarto, l’11, strepitoso in Pesci. Non basta sistemare vecchie situazioni, ora bisogna pensare alle nuove iniziative che dovranno partire subito dopo il 2 gennaio! Sfruttate Giove in Acquario, non solo per case e soldi; il pianeta è ora la vostra stella cometa dell’amore, visto che Venere non vi vede e non vi pensa (meglio così). INCONTRO SÌ: Toro, si insinua seducente tra le lenzuola per sentire il vostro profumo.

Scorpione – Sabato il un grande mare invade lo Scorpione, un’onda benefica provocata dal Primo quarto di Luna in Pesci, congiunta a Nettuno. Marte per gli ultimi due giorni nel segno può contribuire alla nascita di una storia “proibita ai minori”. Ma ancora più straordinaria è la combinazione Venere-Nettuno. Un cielo così è difficile che si ripeta a breve. Lavoro e affari seguono sempre strade diverse, ma questa settimana pure il campo pratico viene esaltato da transiti super. Il 13 Mercurio entra in Capricorno e con Venere porta fortuna. INCONTRO SÌ: Meglio aver perduto un amante che non aver mai amato. Un Ariete è d’accordo con voi.

Sagittario – Magari non ci sarà nulla di immediato, spettacolare, cinematografico, ma questa settimana sotto il governo del Sagittario contiene un tesoro. Ne avete prova lunedì 13, quando nel segno entra Marte ed esce Mercurio. Il Primo quarto in Pesci, l’11, richiede costante presenza in famiglia, ma i giorni successivi sono illuminati dalla forza potente esercitata da Marte e Giove! Risveglio dei sensi anche nel matrimonio, nelle unioni di vecchia data. Parlate delle nuove forze spirituali che avvertite. INCONTRO SÌ: James Dean o Rock Hudson? Acquario o Scorpione? Giganti entrambi.

Capricorno – L’atrio del vostro amore è affollato, gente che va e gente che viene. Sembrate la porta girevole di un grand hotel. Durante l’anno qualche volta vi siete sentiti un po’ trascurati, ma da quando Venere ha preso residenza nel vostro segno siete tornati protagonisti. A proposito di Venere ricordiamo che sarà con voi fino al 6 marzo, quindi gli incontri non ancora avvenuti, avranno tempo e modo di presentarsi. Considerando poi che Venere ha pure altre qualità, sa toccare mente e cuore, riuscirete a realizzare anche nel lavoro, affari. Belli anche l’amore e gli affetti. INCONTRO SÌ: Siete una calamita… Toro, Pesci, Vergine, Scorpione, Acquario

Acquario – Siamo quasi alla fine dell’anno, un anno per diversi aspetti, non privo di sfide. I cambiamenti nel cielo a partire dal Sole in Sagittario in compagnia di Mercurio e ora anche di Marte da lunedì 13, vi hanno permesso di prendere respiro, l’atmosfera si è fatta più consona al vostro temperamento. Potreste anche chiudere un accordo che vi sta a cuore da tempo (il 10). Intanto arriva gente nuova nella vostra vita. Cresce in voi il desiderio di condivisione, mentre moti di generosità vi rendono sempre più cari in famiglia, con gli amici. Cautela nella salute il 15 e il 16. INCONTRO SÌ: Tanti amici, forse qualche amicizia si trasforma in qualcosa di più con Ariete e Pesci.

Pesci – Per fortuna Marte diventa ostile quando le grandi battaglie sono ormai concluse, in ogni caso dovete tenerlo presente anche per la salute da lunedì 13. È il solo corpo celeste negativo, ma quando nasce il vostro Primo quarto (10-11), questo pericolo non esiste ancora, vivete il weekend con l’abbandono totale che sapete vivere voi in amore. Le nuove storie sentimentali sono propiziate anche dall’influsso più romantico, tenero e poetico: Nettuno in sestile diretto con Venere. Un amore adolescenziale. Anche le coppie adulte sentiranno una fresca magia. INCONTRO SÌ: La Luna potrebbe provocare qualche illusione di troppo, ma se si presenta un Capricorno…