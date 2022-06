Mercoledì 8 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’8 giugno è il 159° giorno del calendario gregoriano. Mancano 206 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Medardo, è stato un vescovo franco ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. San Medardo è invocato contro le malattie dei denti. Il nome Medardo deriva dal tedesco e letteralmente significa «onorato e ardito».

Accadde Oggi

452 – Attila , a capo del suo esercito, invade l’Italia.

, a capo del suo esercito, 632 – Muore a Medina il profeta Maometto.

a Medina il profeta 1859- Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano trionfalmente a Milano , mentre gli austriaci, sconfitti, sgomberano la Lombardia. E’ una tappa fondamentale della Seconda guerra di indipendenza.

, mentre gli austriaci, sconfitti, sgomberano la Lombardia. E’ una tappa fondamentale della Seconda guerra di indipendenza. 1949 – Celebrità del calibro di Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni e Edward G. Robinson vengono nominate in un rapporto dell’FBI come membri del Partito Comunista degli Stati Uniti d’America

1968- James Earl Ray viene arrestato per l’omicidio di Martin Luther King . Ray viene fermato all’aeroporto londinese di Heathrow, mentre cerca di lasciare la Gran Bretagna sotto falso nome.

. Ray viene fermato all’aeroporto londinese di Heathrow, mentre cerca di lasciare la Gran Bretagna sotto falso nome. 1976- Le Brigate rosse uccidono a Genova il magistrato Francesco Coco . Con lui, muoiono anche i due uomini della scorta, Giovanni Saponara e Antioco Deiana.

. Con lui, muoiono anche i due uomini della scorta, e 1984 – Esce nelle sale Ghostbusters – Acchiappafantasmi

1999- Muore il presentatore tv Corrado Mantoni, in arte Corrado . La sua carriera, durata oltre 50 anni, inizia alla radio, dove, come conduttore di radiogiornali, annuncia la fine della guerra e la costituzione della Repubblica. Corrado è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo.

. La sua carriera, durata oltre 50 anni, inizia alla radio, dove, come conduttore di radiogiornali, annuncia la fine della guerra e la costituzione della Repubblica. Corrado è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. 2000 – Nell’anno del Giubileo si svolge a Roma la manifestazione del “ World Gay Pride ” con un corteo di duecentomila persone.

Nell’anno del Giubileo si svolge la manifestazione del “ ” con un corteo di duecentomila persone. 2007 – Roger Federer nella finale del torneo tennistico di Wimbledon batte lo spagnolo Rafael Nadal, aggiudicandosi il titolo, dopo 4 ore di gara, per il quinto anno consecutivo eguagliando il record di Bjorn Borg.

1987 – Telefono Azzurro attiva la prima linea: Una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Con quest’obiettivo Ernesto Caffo, a quel tempo professore associato di Neuropsichiatria Infantile all’Università degli Studi di Modena, diede vita a Bologna all’associazione, attivando la prima linea telefonica d’emergenza attiva 24 ore su 24.

Nati

Sei nato oggi? La tua fortuna è di possedere un grande entusiasmo, un intenso amore per la vita e una profonda bontà d’animo. Sono doti preziose che, nonostante qualche difficoltà e qualche delusione, ti permetteranno col tempo di raggiungere la serenità in amore e una posizione stabile e gratificante nel lavoro.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Oggi è importante stare calmi. Basta discussioni e tensioni. Stessa situazione anche a lavoro, meglio stare lontani dai

Toro – Da oggi dovresti concentrarti di più nelle questioni amorose, hai buone possibilità. A lavoro si potranno risolvere vecchi problemi.

Gemelli – La mattina non sarà facilissima ma il pomeriggio riserverà grandi sorprese. A lavoro ci saranno alcune crisi ma tutte superabili.

Cancro – Attenzione a ripensare agli ex, non sempre è una buona idea. A lavoro ci saranno alcuni problemi.

Leone – In amore non darti per vinto, c’è sempre una possibilità. A lavoro devi concentrarti di più per raggiungere tutti gli obiettivi.

Vergine – Ci saranno buone occasioni per riflettere su chi hai lasciato andare. A lavoro non perdere le speranze.

Bilancia – Ci sono giornate che sicuramente andranno meglio, ma non puoi lamentarti. Stasera arriverà una sorpresa. A lavoro stai attenta ai tuoi superiori.

Scorpione – Ora che un po’ hai capito cosa vorresti dal tuo partner, potresti iniziare qualcosa di più serio. A lavoro devi impegnarti sempre di più per raggiungere il tuo massimo.

Sagittario – Ci sono tante cose a lavoro che possono andare meglio. Per fortuna il tuo partner è sempre al tuo fianco.

Capricorno – Cerca di dare tutto te stesso nelle relazioni che pensi possano farti star bene. A lavoro andrà meglio.

Acquario – Il caos di questo periodo ti fa perdere la concentrazione dalle cose importanti. Lascia un po’ da parte le cose di lavoro.

Pesci – Ci sono tante cose che potrebbero andare meglio, impegnati per migliorarle. Fatti valere e parla con il tuo capo.