Lunedì 8 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’8 marzo è il 67º giorno del calendario gregoriano. Mancano 298 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giovanni di Dio protettore di malati, infermieri, medici, cardiopatici, librai, rilegatori di libri e ospedali

Etimologia: Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad un figlio atteso e desiderato da tanto tempo e nato quando ormai si erano perse le speranze. E’ stato il nome di numerosi papi, monarchi e letterati. Giovanni è probabilmente il secondo nome maschile più diffuso in Italia (dopo Giuseppe) tra la popolazione adulta oltre ad essere stabilmente presente nella top 30 dei nomi più utilizzati per i nuovi nati.

Oggi è la Festa della Donna: La giornata internazionale della donna, il Woman’s Day o, più comunemente, la festa della donna ricade l’otto marzo e commemora un evento tragico accaduto nel 1908, quando a New York, 129 operaie di una fabbrica tessile scioperarono per ottenere condizioni di lavoro dignitose. Lo sciopero si protrasse fino a quando il proprietario della fabbrica chiuse le porte per evitare che le donne uscissero in strada a protestare. Un incendio doloso scoppiò nella struttura e le donne morirono.

Accadde Oggi

415 – Ad Alessandria d’Egitto Ipazia, filosofa e matematica martire pagana della ragione nelle lotte tra Vescovo e Prefetto, è assassinata da un gruppo di partigiani cristiani.

1618 – Giovanni Keplero scopre la terza legge del moto dei pianeti (immediatamente dopo la rigetta ma il 15 maggio dello stesso anno la conferma nuovamente)

1702 – Anna diventa regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda

1890 – Buffalo Bill perde a Roma, a Prati di Castello, una sfida contro i butteri

1908 – In questa data, secondo una diffusa credenza, vi sarebbe stato l’incendio nella fabbrica di New York nel quale morirono 129 operaie donne, e che avrebbe quindi dato origine alla Giornata Internazionale della Donna. In realtà si tratta di un equivoco con l’incendio della fabbrica Triangle, avvenuto il 25 marzo del 1911 con 146 vittime.[1] 1911 – Il 19 marzo, data scelta dal Segretariato internazionale delle donne socialiste, la Giornata Internazionale della Donna viene celebrata per la prima volta anche in Europa. Mentre negli USA si festeggiava il 23 febbraio già dal 1909.

1917 – Inizia la Rivoluzione di febbraio in Russia (23 febbraio del calendario ortodosso)

1918 – Si registra il primo caso di influenza spagnola, è l’inizio di una devastante pandemia

1935 – Hachik?, cane di razza Akita , famoso in Giappone per la sua fedeltà e lealtà, muore di filariasi all’età di 12 anni, dopo aver atteso ininterrottamente il ritorno del padrone per ben 10 anni

1936 – La prima gara per automobili di serie si tiene a Daytona Beach, in Florida

1948 – La Corte Suprema degli Stati Uniti decreta che l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche viola la costituzione

1950 – L’Unione Sovietica annuncia di possedere la bomba atomica

1961 – Max Conrad circumnaviga la Terra in otto giorni , 18 ore e 49 minuti, stabilendo un nuovo record

1965 – Il primo contingente di 3.500 marines sbarca in Vietnam del Sud: inizia la guerra nel sud-est asiatico

2014 – Scomparsa del volo Malaysia Airlines 370 con a bordo 239 persone

2017 – L’arco naturale Finestra Azzurra sull’isola di Gozo a Malta, crolla a causa di una forte tempesta

1817 – Fondata la Borsa di New York: La borsa di New York, l’ombelico degli affari finanziari del pianeta, ha una storia legata a filo doppio con la strada su cui si affaccia. Si cominciò a vendere e comprare ogni cosa in un piccolo bar, per finire con operazioni miliardarie in grado di condizionare i mercati di tutti paesi.

1908 – L’incubo dell’influenza spagnola: Con la Prima guerra mondiale alle battute finali, il mondo fu sconvolto dalla più grave forma di pandemia che l’umanità abbia conosciuto: l’influenza spagnola.

Nati

Sei nato oggi? Sei animato da grande amore e da inesauribile entusiasmo per la tua attività lavorativa. Ti occuperai di scienza, chimica, medicina e le tue capacità ti porteranno ad essere apprezzato e ammirato. Per quanto riguarda la vita affettiva, ti mostrerai schivo e riservato negli anni della giovinezza, ma in seguito i tuoi rapporti con l’altro sesso diverranno molto più disinvolti e spontanei.

1949 – Antonello Venditti: Con trenta milioni di album venduti, è un cantautore tra i più prolifici a livello nazionale e le sue canzoni hanno accompagnato una generazione. Romano doc.

1938 – Bruno Pizzul: Storico commentatore sportivo della RAI, la sua voce ha fatto da colonna sonora alle gesta calcistiche dei club di serie A e della Nazionale. Nato a Udine.

Oroscopo del giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Tu sei sempre in sempre battaglia: in amore hai mai scelto personaggi facili? Sul lavoro hai mai scelto percorsi che non comportavano problemi? In realta’ la difficolta’ da una parte ci spaventa ma dall’altra ti stimola e oltretutto non sai stare senza fare nulla!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non sono pochi quelli che da lunedi fino a meta’ settimana hanno avuto anche un problema personale, piccoli fastidi articolari o comunque situazioni un po’ conflittuali

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Molti di voi hanno vissuto una settimana ‘insipida’! Lo sai che il tuo e’ un segno ben messo a livello astrologico, perche’ abbiamo Giove e Saturno in ottimo aspetto, ma devo dire che sei entrato in conflitto con tante persone o magari sei semplicemente annoiato perche’ stai ripetendo da giorni una condizione che non ti interessa piu’.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): E’ probabile che in questo weekend tu dica tutto quello che pensi! E questo potrebbe essere interessante, valido se sei innamorato, ma se ci sono delle remore in amore, fai attenzione! Lo dico in anticipo perche’ domenica la Luna sara’ opposta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Puoi dare spazio a qualche progetto in piu’! Se pensi a come stavi a Febbraio, nell’arco di un mese stai ritrovando non solo una grande vivacita’ ma addirittura potresti anche concludere la settimana con una bella soddisfazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): TI ho visto piuttosto nervoso e ti vedro’ ‘liberato’ domenica! Ho messo il tuo segno al primo posto della classifica settimanale perche’ ritengo che nonostante in amore non ci siano tutte queste gratifiche, dal punto di vista della ‘elaborazione logica’ della tua vita, del lavoro, della forza a livello psicologico, tu non abbia nulla da invidiare agli altri.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovresti parlare in questo sabato e non rimandare a domenica situazioni che possono essere conflittuali gia’ in partenza. Quindi, eventuali dispute con i familiari e con il tuo partner andrebbero risolte sabato. Non dico che domenica sara’ una giornata no pero’ bisogna farsi riconfermare tutto, perche’ in qualche modo nel corso dei prossimi giorni potrebbe nascere qualche dubbio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa Luna combinera’ bene con Venere e Sole: quindi, sono soprattutto le emozioni che tornano protagoniste! Questo e’ un periodo in cui devi cercare di rimettere a posto quello che Febbraio ha messo in discussione

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Solitamente a te l’energia non manca, pero’ a volte ci sono tanti disguidi, tanti problemi, tante tensioni con l’ambiente circostante, ed e’ difficile mantenere la calma. E in amore, ultimamente ci sono stati problemi proprio per questo motivo. Con Mercurio, Giove e Saturno in ottimo aspetto, raccomando di essere sempre lungimiranti ed ottimisti!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ora stai pensando molto alla famiglia, stai pensando all’amore, alle relazioni: d’altronde il tuo e’ un segno ambizioso ma in questo momento manca un abbraccio, manca una persona a fianco o stai cercando una conferma soprattutto di questo tipo. Domenica potresti trovarla!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa settimana si chiude con una piccola o grande soddisfazione! Mi piace questo cielo! Tu sei uno spirito libero e probabilmente hai anche cambiato vita. Pensate che negli ultimi mesi molti hanno anche cambiato anche stile, look, magari hanno seguito una dieta oppure hanno fatto una piccola operazione estetica o semplicemente hanno voluto vedere la propria casa dipinta in maniera diversa!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ho detto piu’ volte che questo e’ un segno che diventa malinconico quando ricorda, quando si perde anche nelle tensioni vissute nel passato, forse perche’ per te la sofferenza e’ anche fonte di crescita, ma non bisogna esagerare! Insomma, ai segni di acqua piace ogni tanto crogiolarsi con qualche pensiero non proprio positivo, invece adesso bisogna essere forti!