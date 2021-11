Lunedì 8 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 312° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 53 giorni.

Santi del giorno: San Goffredo di Amiens (Vescovo)

Etimologia: Goffredo, dal germanico “Godefrit”, composto da “Got”, “Dio”, e da “fridu”, “amicizia”, nel significato di “amicizia (pace) di Dio”, questo personale si diffuse in Italia dopo la prima Crociata, grazie al prestigio di Goffredo di Buglione, che liberò Gerusalemme nel 1099. Oggi è presente quasi esclusivamente nel Centro Italia.

Accadde Oggi

63 a.C. – Cicerone pronuncia l’In Catilinam oratio I, sventando la congiura di Catilina.

392 – L’imperatore romano Teodosio emana l’editto di Costantinopoli che inasprisce le pene fino alla condanna a more per i pagani.

1519 – Hernán Cortés entra a Tenochtitlán e il re Azteco Montezuma lo accoglie con grandi cerimonie, come si addice al ritorno di una divinità.

1793 – Viene aperto al pubblico a Parigi il museo del Louvre con la nuova denominazione di “Museo centrale delle arti“.

1888 – Viene ritrovato il corpo dell’ultima vittima attribuita a Jack lo squartatore: Mary Jane Kelly, mutilata e uccisa orribilmente.

1895 – Röntgen scopre i raggi X: Lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all’anulare. È ciò che apparve sulla prima radiografia della storia, compiuta dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen sulla mano della propria consorte e inizia a studiare le proprietà terapeutiche dei raggi X.

1917 – Convegno di Peschiera: Riunione dei comandi militari alleati dopo la disfatta di Caporetto.

1923– In Germania, ha inizio il tentativo di colpo di Stato organizzato da un gruppo di estrema destra bavarese. A capeggiarlo sono Erich Ludendorff e Adolf Hitler, leader del Partito nazionalsocialista tedesco. Il putsch di Monaco verrà represso dalla polizia e i responsabili condannati a pene lievi, poi condonate. Hitler rimarrà in carcere per un anno circa.

1926 – Fascismo: viene arrestato Antonio Gramsci, verrà rilasciato in fin di vita nel 1935. Durante la prigionia scriverà i suoi Quaderni dal carcere.

1934 – Pirandello riceve il Nobel: «Per il suo coraggio e l’ingegnosa ripresentazione dell’arte drammatica e teatrale» con questa motivazione, nel 1934, venne assegnato al siciliano Luigi Pirandello il Nobel per la Letteratura. Scrittore, drammaturgo e poeta, Pirandello si avvicina alla psicanalisi freudiana in seguito ai disturbi mentali di cui soffrirà la moglie Antonietta. I temi della disgregazione dell’Io, della perdita d’identità, del contrasto fra Vita e Forma sono il tratto caratteristico della sua poetica e della sua drammaturgia.

1939 – Adolf Hitler sfugge a un attentato a Monaco, anticipando di 7 minuti l’uscita da una birreria per prendere un treno diretto a Berlino.

1960- Nelle elezioni generali per la presidenza degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy batte il suo avversario repubblicano Richard Nixon, vicepresidente nell’amministrazione uscente. JFK diventa così, all’età di 43 anni, il primo presidente cattolico ed il più giovane presidente eletto degli Usa.

1977 – Vie e scoperta in Macedonia la tomba di re Filippo II, padre di Alessandro Magno.

1979 – Vengono arrestati in Abruzzo, nei pressi di Ortona, Daniele Pifano (leader del collettivo autonomo del Policlinico di Roma) , un medico e un radiologo, in possesso di due lanciamissili terra-aria.

1986- Muore il politico sovietico Vjaèeslav Michajloviè Molotov. Unico tra i rivoluzionari bolscevichi a sopravvivere alle purghe staliniane degli anni Trenta. Il suo nome è legato all’accordo con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop; il patto Molotov-Ribbentrop, siglato nel 1939, è un trattato di non aggressione tra la Germania nazista e l’Unione sovietica.

1987- in Italia vincono i sì al referendum contro l’energia nucleare.

1993 – Cinque quadri di Picasso e altre opere per un valore stimato di 100 miliardi di lire vengono rubati nel museo di Stoccolma.

2000 – Nel bar Luciano di Arzano (Napoli) una giocata di sole due colonne del Superenalotto realizza il “sei” e incassa 59 miliardi e 421 milioni di lire, pari a 30 milioni e mezzo di euro.

2007 – L’Unione Europea decide l’allargamento dell’area di Schengen ad altri 9 paesi: Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Malta.

2011 – Silvio Berlusconi annuncia le dimissioni del suo governo subito dopo che saranno stati votati alcuni provvedimenti economici urgenti.

Nati 8 novembre

Sei nato oggi? Sei testardo, coraggioso e determinato. Se decidi di raggiungere una posizione importante nel lavoro, nulla riuscirà a fermarti e vedrai le tue ambizioni coronate dal successo, se pure dopo anni. In amore sai essere molto appassionato, ma, purtroppo, sei terribilmente geloso e questo tuo difetto rischia d’incrinare anche rapporti validissimi. Cerca di controllarti: sarà meglio per tutti.

1935 – Alain Delon: Attore simbolo del cinema francese, il suo nome è entrato nel linguaggio comune come termine di paragone del fascino maschile. Nato a Sceaux, nel nord della Francia.

1936 – Virna Lisi: Tra le attrici più affascinanti del cinema italiano, nasce ad Ancona ma vive per molto a Jesi, prima di trasferirsi a Roma con la sua famiglia.

1966 – Gordon Ramsay: Se non si dà il massimo, e anche di più, ai fornelli, averlo come giudice è un incubo! Nato a Johnstone, in Scozia.

Scomparsi

2016 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro.

Oroscopo della settimana

Oroscopo della settimana di Paolo Fox: previsioni dal 8 al 14 novembre 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE:

La settimana che si sta per aprire sarà abbastanza buona anche se divisa tra un a prima parte non proprio al top e da tenere sotto osservazione. Le cose andranno invece meglio a partire dalla seconda parte della settimana.

TORO:

La settimana in arrivo sarà per voi all’insegna della positività e piena di giornate positive tranne che una o due. In particolare quella di lunedì sarà una giornata davvero al top grazie all’influsso positivo della Luna nel vostro segno.

GEMELLI:

Per voi sarà una settimana all’insegna della perfezione dal momento che siete tra i segno al top della settimana. In particolare mercoledì sarà per voi una giornata meravigliosa sia in amore che nel lavoro.

CANCRO:

Per voi sono in arrivo sette giorni splendidi dove tutto andrà a gonfie vele. In particolare venerdì avrete anche la Luna nel vostro segno e le cose andranno veramente al meglio in tutti gli ambiti, anche in quello amoroso.

LEONE:

Sarà davvero una buona settimana ed in particolare le giornate del prossimo fine settimana saranno davvero da ricordare. Nel week end infatti la Luna entrarà nel vosro segno promettendovi tante buone cose in amore e nel lavoro.

VERGINE:

Amici della Vergine per voi la settimana si dividerà in due parte, una positiva e l’altra negativa. E quella negativa sarà proprio quella che andrà a combaciare con il fine settimana. Sabato e domenica fate poco o nulla se possibile. La prima parte della settimana andrà invece bene.

BILANCIA:

La settimana per voi sarà molto positiva a parte le giornate di giovedì e di venerdì che saranno per lo più sottotono. Cercate di concentrarvi di più sul lavoro anche se in questo periodo vorreste solo stare a casa sotto le coperte.

SCORPIONE:

La vostra settimana non sarà delle migliori ma non sarà nemmeno tragica. In particolare fate attenzioni alle giornate di martedì e di mercoledì che saranno per lo più sottotono. Se avete dei progetti da portare a termine non fatelo in questi due giorni.

SAGITTARIO:

Settimana un po’ altalenante per voi: attenzione alle giornate di mercoledì e di giovedì che vi vedranno aprticolarmente ansiosi e sottotono. Buone le restanti giornate, con lunedì e domenica dove sarete al top sia nel lavoro che nell’amore.

CAPRICORNO:

Settimana tutto sommato buona per voi sia sul lavoro che per quanto riguarda l’amore. Tutto andrà in maniera discreta tranne che per le giornate di venerdì e di sabato prossimo in cui potreste sentirvi giù di morale. Calma e sangue freddo.

ACQUARIO:

La settimana si aprirà e chiuderà per voi non nel migliore dei modi ma la parte centrale invece sarà davvero da non disprezzare. Approfittate dunque della parte centrale per dedicarvi all’amore e al lavoro.

PESCI:

Buona settimana per voi amici dei Pesci. Le giornate migliori saranno quelle centrali della settimana ma anche quelle del week end. Poco da sperare per le giornate di martedì e mercoledì, assolutamente da tenere sotto controllo.