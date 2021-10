Sabato 9 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 ottobre è il 282º giorno del calendario gregoriano. Mancano 83 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno: San Dionigi (Vescovo e Martire)

Oggi si festeggia la Giornata mondiale della Posta.

Accadde Oggi

1446 – Viene promulgato in Corea l’ alfabeto coreano “Hangul ” per volontà di re Sejong allo scopo di affrancare i coreani dall’uso dei caratteri cinesi.

Viene promulgato in Corea l’ ” per volontà di re Sejong allo scopo di 1855 – Isaac Merrit Singer ottiene il brevetto per la sua nuova macchina per cucire ad aghi multipli.

ottiene il brevetto per la sua ad aghi multipli. 1870 – Re Vittorio Emanuele II promulga il decreto di annessione al Regno d’Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui Roma, in attuazione del plebiscito svoltosi il 2 ottobre.

promulga il decreto di in attuazione del svoltosi il 2 ottobre. 1944- Il primo ministro britannico Winston Churchill e il capo dell’Unione Sovietica Josif Stalin si incontrano a Mosca, per disegnare i futuri confini di quella parte di Europa già occupata dall’ Armata Rossa . E’ il cosiddetto ‘’ patto delle percentuali ’’ tra Urss e Gran Bretagna con la divisione delle reciproche sfere di influenza (in Romania, Grecia, Jugoslavia, Ungheria, Bulgaria) che prefigura in questo modo la linea di divisione tra Europa occidentale e Europa comunista .

Il primo ministro britannico e il capo dell’Unione Sovietica si incontrano a Mosca, per disegnare i futuri confini di quella parte di Europa già occupata dall’ . E’ il cosiddetto ‘’ ’’ tra Urss e Gran Bretagna con la divisione delle reciproche (in Romania, Grecia, Jugoslavia, Ungheria, Bulgaria) che prefigura in questo modo la linea di divisione tra e . 1967- Ernesto “Che” Guevara viene ucciso dal gruppo di militari boliviani anti-guerriglia che il giorno prima lo aveva catturato. Nato nel 1928, a Rosario, in Argentina, il medico Ernesto Guevara si era unito a Fidel Castro a metà del 1950 alla guida della rivoluzione cubana. Dopo il 1965, aveva lasciato Cuba per “esportare” la rivoluzione in altri paesi.

viene dal gruppo di militari boliviani anti-guerriglia che il giorno prima lo aveva catturato. Nato nel 1928, a Rosario, in Argentina, il medico Ernesto Guevara si era unito a Fidel Castro a metà del 1950 alla guida della rivoluzione cubana. Dopo il 1965, aveva lasciato Cuba per “esportare” la rivoluzione in altri paesi. 1980 – Nasce l’home banking : la United American Bank di Knoxville annuncia che doterà 350 clienti della possibilità di effettuare operazioni bancarie da casa tramite un computer Tandy collegato al televisore di casse ad una linea telefonica.

: la annuncia che doterà 350 clienti della possibilità di effettuare operazioni bancarie da casa tramite un computer Tandy collegato al televisore di casse ad una linea telefonica. 1982- Sono le 11 e 55 di una mattina di sabato. E’ l’ultimo giorno della festa ebraica delle Capanne . All’uscita della Sinagoga di Roma, un gruppo di 5 terroristi apre il fuoco contro i fedeli con bombe e mitra. Nell’attentato, il più grave subìto dalla comunità ebraica romana dopo la fine della Seconda guerra mondiale, perde la vita un bambino di due anni, Stefano Gay Tachè . Altre trentacinque persone vengono ferite. Gli autori materiali della sparatoria non saranno mai individuati. Il palestinese Abdel Al Zomar sarà condannato all’ergastolo come organizzatore dell’attentato. Ma, estradato dalla Grecia in Libia nel 1988, di lui si sono perse le tracce.

Sono le 11 e 55 di una mattina di sabato. E’ l’ultimo giorno della . All’uscita della Sinagoga di Roma, un gruppo di 5 terroristi apre il fuoco contro i fedeli con bombe e mitra. Nell’attentato, il più grave subìto dalla comunità ebraica romana dopo la fine della Seconda guerra mondiale, . Altre trentacinque persone vengono ferite. Gli autori materiali della sparatoria non saranno mai individuati. Il palestinese sarà come organizzatore dell’attentato. Ma, estradato dalla Grecia in Libia nel 1988, di lui si sono 1997 – Il Premio Nobel per la Letteratura assegnato all’attore e commediografo Dario Fo.

Il assegnato all’attore e commediografo 1998. Cade il governo dell’Ulivo presieduto da Romano Prodi per un solo voto di scarto (313 a 312) grazie alla adesione di Rifondazione comunista, per volontà di Fausto Bertinotti, alla mozione di sfiducia dell’opposizione.

presieduto da (313 a 312) grazie alla per volontà di 2010 – Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata alpina “Julia” durante la scorta ad un convoglio, viene ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan.

1963 - Disastro del Vajont: È un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont (nel bellunese), con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla TV. E' il 9 ottobre 1963 una frana di oltre 270 milioni di metri cubi di roccia si stacca dal monte Toc, precipita nel neo bacino d’acqua artificiale del torrente Vajont con una velocità di circa 100 km/h e provoca un violento tsunami di 50 milioni di metri cubi d’aqua lasciando sepolte circa 2000 vittime e distruggendo i paesi di Erto, Casso e Longarone. Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle, sono stati commessi tre fondamentali errori umani che hanno portato alla strage: l'aver costruito la diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico; l'aver innalzato la quota del lago artificiale oltre i margini di sicurezza; il non aver dato l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio di inondazione.

Fu aperta un'inchiesta giudiziaria. Il processo venne celebrato e si concluse con il riconoscimento di responsabilità penale per la previdibilità di inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi. La zona in cui si è verificato l'evento catastrofico continua a parlare alla coscienza di quanti la visitano attraverso la lezione, quanto mai attuale, che da esso si può apprendere.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 9 ottobre hanno la capacità di guardare dentro la vita e gli avvenimenti di coloro che li circondano con occhio attento e critico. Sono però persone che tendono a usare più il cuore che la testa, e che tengono in grande considerazione le qualità umane. Non di rado sono individui molto attraenti, in grado di esercitare sugli altri un forte magnetismo.

1940 - John Lennon: Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale.

1973 - Caparezza: Pugliese doc, di Molfetta (nel barese), è famoso come cantautore e rapper, tra i più apprezzati della sua generazione. Registrato all'anagrafe come Michele Salvemini.

1964 - Guillermo del Toro: Regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror, il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine, popolato di bambini, mostri e insetti.

Morti oggi 9 ottobre

Jacques Brel (1978) – Cantautore belga

Ernesto Che Guevara (1967) – Rivoluzionario argentino

Oroscopo

Oroscopo di Paolo Fox 9 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore queso periodo è davvero intrigante per le relazioni con il partner. A lavoro fare investimenti oppure fare programmi nuovi.

Toro – In amore la Luna contraria porta un umore ballerino, hai bisogno di un po’ più di coraggio. A lavoro se hai un’azienda rimanda alla prossima settimana alcune decisioni importanti; fai attenzione alla liquidità.

Gemelli – In amore dal pomeriggio di oggi fino a domenica ogni parola dovrà essere pesata, c’è qualcosa che non va. A lavoro vuoi startene per conto tuo, se lavori attenzione alle distrazioni.

Cancro – In amore giornata positiva, tuttavia da qualche tempo sei proprio tu a mettere alla prova il partner. A lavoro pare che proprio in questi giorni tu abbia una buona carta da giocare, per cui non esagerare nelle discussioni.

Leone – In amore Luna e Venere in ottimo aspetto, farai nuovi incontri. A lavoro qualcuno vuole scaricare le responsabilità su di te, non devi permetterglielo.

Vergine – In amore in questi giorni sei un po’ agitato, rischi di alzare troppo la voce anche se non è nel tuo stile. A lavoro fai buon viso a cattivo gioco a certe situazioni in ambito lavorativo.

Bilancia – In amore sarà un fine settimana positivo, domenica ci saranno grandi novità. A lavoro ci sono grandi progetti per il futuro, ma fai molta attenzione alle spese per la casa.

Scorpione – In amore coloro che hanno chiuso una storia d’amore hanno comunque bisogno di affetto. A lavoro devi liberarti di un certo senso di insoddisfazione.

Sagittario – In amore domenica la Luna sarà nel segno, organizza qualcosa di bello con il partner. A lavoro da oggi inizia una fase migliore, ti piace vivere continue novità.

Capricorno – In amore questo fine settimana getta le basi per un novembre davvero importante. Chi lavoro come dipendente non è del tutto contento.

Acquario – In amore la situazione è un po’ critica, ma solo per le coppie che hanno vissuto una crisi profonda. A lavoro conviene pianificare le mosse dell’immediato futuro.

Pesci – In amore condividi con il partner le varie problematiche che vi affliggono. A lavoro questa giornata parte bene, ma stai attento soprattutto nel pomeriggio.