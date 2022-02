Schianto in A28, le figliolette di Sara dimesse dall'ospedale: sono a casa del papà

Dopo tre settimane di ricovero, prima all'ospedale di Udine e poi a Conegliano, sono state dimesse le due figliolette (rispettivamente di due anni e mezzo e cinque mesi) di Sara Rizzotto, la 26enne coneglianese morta con la cugina, Jessica Fragasso, 20enne di Mareno, nel tragico incidente della A28 dello scorso 30 gennaio. Ora le piccole (la più grande, operata ad entrambe le gambe dovrà ora superare un lungo periodo di riabilitazione) vivranno con il padre, Devis Da Ros, a San Fior, assistite dalla famiglia della madre, dai nonni e dalla famiglia Fragasso. Nei giorni scorsi intanto un grappolo di palloncini che era stato lanciato durante il funerale delle due cugine, a San Vendemiano, è atterrano su uno degli alberi lungo viale Felissent a Treviso, dopo un volo di una trentina di chilometri. Intanto la raccolta fondi, ancora attiva su Gufundme, ha raggiunto quasi quota 11mila euro. Se la gente comune ha accolto il grido di dolore delle famiglie delle due ragazze, così non è stato per le istituzioni: Alain Fragasso, padre di Jessica, non ha ancora ricevuto nessuna risposta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui ha inviato più di una missiva.