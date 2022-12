Caso di tubercolosi tra gli insegnanti, avviati test per gli studenti di sei classi

Una professoressa dell'istituto scolastico Duca degli Abruzzi di Treviso è risultata positiva alla tubercolosi. Il caso, notificato al Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 2 martedì 6 dicembre, non desta al momento particolari preoccupazioni. L'insegnante è in buone condizioni di salute. «Nessun allarmismo - commenta il dg dell'Ulss 2, Francesco Benazzi -. Siamo sicuri che si tratta di una situazione limitata e non dovremmo avere ulteriori casi nelle prossime ore».

Per sei classi dell'istituto, gli altri docenti e i familiari della professoressa coinvolta sarà avviata domani, giovedì 8 dicembre, la profilassi con i test di Mantoux. L'operazione riguarda circa 150 persone in tutto. In caso di esito negativo del test lo stesso sarà ripetuto tra due/tre mesi. I controlli saranno conclusi entro giovedì della prossima settimana. Gli eventuali casi positivi saranno invece presi in carico per la prosecuzione dell'iter diagnostico.