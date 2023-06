A spasso per la salute, camminata e raccolta fondi per la Nefrologia del Ca' Foncello

Oltre 500 pazienti ricoverati e oltre 30mila prestazioni erogate: questi i dati, relativi al 2022, dell'Unità operativa di Nefrologia dell'ospedale di Treviso. A sostegno dell'attività del reparto è in programma domenica 25 giugno a Volpago del Montello, con ritrovo alle ore 9 in località Santa Maria della Vittoria, si terrà l'iniziativa "A spasso per la salute" dedicata alla sensibilizzazione sul valore della donazione di organi e tessuti. L'iniziativa, presentata lunedì 19 giugno, è promossa da Eddy Cescato e patrocinata dal Comune di Volpago del Montello e dall’Ulss 2. Parte del ricavato ottenuto dalle iscrizioni alla camminata sarà devoluto, come detto, alla Nefrologia del Ca' Foncello.

I commenti

«Tengo molto a questo evento perché mi tocca da vicino: sono in dialisi all'ospedale di Castelfranco Veneto da circa sei anni anni e in futuro dovrò sottopormi a un trapianto - spiega Eddy Cescato, ideatore dell'iniziativa -. Sono convinto che la salute abbracci anche il divertimento, per questo ho voluto organizzare una giornata di festa per sensibilizzare sull'importanza del dono anche chi non è vicino al problema: è importante che le persone diventino consapevoli ed esprimano in vita la propria volontà sulla donazione per poter aiutare gli altri».

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2, aggiunge: «Siamo davanti a un'iniziativa di sensibilizzazione sulla donazione di organi e per aver voluto dedicare l'evento alla Nefrologia del Ca' Foncello: i fondi raccolti verranno investiti nel potenziamento della gestione della dialisi peritoneale al domicilio del paziente».

«Ringrazio il Consorzio Patata del Montello per il supporto dato a questa bella iniziativa che coinvolge il nostro territorio. L'evento è aperto a tutti e prevede un percorso di 2,4 km nella natura, adatto anche alle persone con patologie, seguito da un pomeriggio di musica e allegria» conclude il sindaco di Volpago del Montello, Paolo Guizzo.

Info utili

Per iscrizioni: aspassoperlasalute@gmail.com

Quota d'iscrizione:

? Solo passeggiata: 5 euro

? Passeggiata + pranzo: 20 euro

Nel pomeriggio: ristoro, musica e intrattenimento anche per i più piccoli

Per ulteriori info contattare: 042323874