Cantiere sul viadotto, chiude nella notte l'allacciamento tra A27 e Alemagna

Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire attività relative al piano di ammodernamento del viadotto "Ponte nelle Alpi", sarà necessario chiudere il tratto compreso tra l'allacciamento con la SS51 Alemagna e Belluno Cadola, verso Belluno/Venezia, dalle 21 di martedì sera, 13 giugno fino alle 6 di domani mattina, mercoledì. Di conseguenza, non sarà accessibile l'area di servizio "Ponte nelle Alpi", situata nel suddetto tratto. In alternativa, chi proviene da Longarone, dovrà proseguire sulla SS51 Alemagna ed entrare sulla A27 allo svincolo di Belluno Cadola.