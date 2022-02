Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Monte Baldo", in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata verso Venezia.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Vittorio Veneto sud.