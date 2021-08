Cantieri in autostrada: chiusure notturne in A27 e sul Passante di Mestre

Il terzo fine settimana di agosto sarà caratterizzato, come di consueto, dal grande controesodo, ma non solo. C'è anche chi ha programmato la partenza verso la meta della vacanza in questa parte della stagione. Questo "ricambio" di turisti porterà ad un notevole flusso di transiti sulle autostrade del Veneto. E in particolare la rete autostradale di Autovie Venete è una di quelle più "sollecitate" da questi volumi di transito anche perché, in aggiunta, rappresenta la "porta" di quei lavoratori dell'Est Europa che tornano nel Nord Italia. Per questi motivi le direttrici "Trieste - Venezia" e "Udine - Palmanova" saranno le osservate speciali di questo fine settimana: da un lato l'ingresso al Lisert dove si stima il "ritorno" di più di 20mila vacanzieri nella giornata di sabato 21 agosto, dall'altro il Nodo di Palmanova che rappresenta il punto di incrocio delle direttrici di traffico. Massima attenzione quindi a informarsi prima di partire attraverso l'app infoviaggiando, il sito www.infoviaggiando.it o il numero verde 800996099 e un appello a scegliere il percorso adatto a chi - in particolare i residenti del Friuli Venezia Giulia che intendono spostarsi in autostrada per brevi tratti - vorrebbero entrare a Udine Sud in direzione Nodo di Palmanova o alla barriera di Villesse sempre verso il Nodo. Complessivamente Autovie stima un afflusso di 186mila transiti nella sola giornata di sabato, il 4% in più rispetto allo stesso sabato di due anni fa. Anche al casello di Latisana si attende un notevole "ricambio" di turisti: 15mila in uscita al casello e altrettanti in ingresso. Autovie Venete ha potenziato il personale ai pedaggi e garantisce la presenza dei presidi sanitario e di soccorso meccanico. La circolazione dei mezzi pesanti sarà vietata dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.

Cantieri notturni in A27

Continuano nel frattempo i lavori notturni lungo l'A27 "Mestre-Belluno" per consentire l'ispezione delle gallerie: dalle ore 22 di lunedì 23 agosto fino alle ore 6 di martedì mattina, sarà chiuso lo svincolo di Cadola, in entrata verso Mestre e in uscita per chi proviene dall'Alemagna. In alternativa Autovie consiglia agli automobilisti di utilizzare in entrata verso Mestre, Fadalto Lago di Santa Croce; in uscita di raggiungere Cadola attraverso la SS51 Alemagna. Chiusure anche dalle ore 22 di martedì 24 agosto fino alle ore 6 di mercoledì 25 per la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, in uscita per chi proviene da Mestre. L'uscita consigliata è quella di Vittorio Veneto nord.

Chiusure in Tangenziale sul Passante di Mestre

Sempre la prossima settimana Concessioni Autostradali Venete interverrà invece in prossimità del bivio tra la A4 e la A57, a Dolo, per l’installazione di nuovi portali segnaletici, nell’ambito dei lavori già avviati per la riconfigurazione dell’innesto tra le due tratte autostradali. Per consentire la posa in opera delle strutture, i tratti iniziali di A57-Tangenziale di Mestre e Passante di Mestre dovranno essere chiusi al traffico in carreggiata est (direzione Trieste) alternativamente per due notti: l’immissione in A57 la notte tra lunedì 23 e martedì 24 agosto, l’inizio del Passante di Mestre tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, con deviazione del traffico della A4 sul percorso rimasto aperto.

In particolare, il tratto iniziale della A57-Tangenziale di Mestre a Dolo sarà chiuso in direzione Trieste dalle ore 22 di lunedì 23 alle ore 6 di martedì 24 agosto, con il traffico diretto verso Venezia e Mestre deviato in A4, verso la stazione di Spinea. Analogamente, tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, dalle ore 23 alle ore 6, verrà chiuso il tratto iniziale del Passante di Mestre, sempre in direzione Trieste: il traffico della A4 verrà pertanto deviato verso la A57-Tangenziale di Mestre, anche se rimarrà possibile entrare nel Passante dalla A57 (direzione Milano) e dalle stazioni intermedie di Spinea, Martellago-Scorzè e Preganziol. Nelle notti tra le due chiusure, i lavori al Bivio di Dolo proseguiranno a traffico aperto, con la necessità di chiudere solamente, e per il tempo strettamente necessario ai lavori, alcune corsie di marcia, con segnalazioni sul posto. In caso di rallentamenti e incolonnamenti causati dalle chiusure previste, gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile in avvicinamento alla zona.