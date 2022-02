Lavori sulla Pedemontana: prevista in A27 una deviazione in direzione Venezia

Sulla A27 Mestre-Belluno, nella tratta compresa tra Treviso Nord e Conegliano, per consentire l’esecuzione dei lavori programmati di competenza della Società Superstrada Pedemontana Veneta, connessi alla realizzazione della Superstrada, ha previsto l’attivazione da giovedì 24 febbraio una deviazione di carreggiata in direzione Venezia. Per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione il gestore ha definito in sede prefettizia un programma di lavori in più fasi, condiviso con gli Enti Territoriali e con Autostrade per l’Italia.

Il cronoprogramma dei lavori che ha impatto sul tratto interessato della A27, prevede l’operatività del cantiere H24 dalle 06.00 del lunedì alle 22.00 del venerdì, con sospensione dell'attività lavorativa in tutti i fine settimana, mentre nel periodo delle Festività Pasquali - dal 14 al 23 aprile - al fine di agevolare gli spostamenti da e verso le località turistiche verrà modificata la cantierizzazione con la rimozione della deviazione. In particolare, la prima fase dei lavori partirà la sera del 23 febbraio e prevede l’installazione in A27 tra Treviso Nord e Conegliano Veneto di una deviazione di carreggiata in direzione Venezia garantendo due corsie di marcia sia in direzione sud sia in direzione Belluno.

La seconda fase delle attività di cantierizzazione, sempre nel tratto tra Treviso Nord e Conegliano Veneto, partirà domenica 24 aprile e fino a fine lavori, prevede l’installazione di una deviazione di carreggiata in direzione Belluno garantendo, comunque, due corsie di marcia sia in direzione nord sia in direzione Venezia. Al fine di agevolare gli utenti, la Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia, ha messo a disposizione della società Superstrada Pedemontana Veneta, presidi a supporto dell’utenza con una segnaletica dedicata alla viabilità esterna in collaborazione con la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile del Veneto.