Accademia Musicale Mozart: avviata una raccolta di materiale per l'Ucraina

L’Accademia Musicale Mozart di Montebelluna, in collaborazione con il gruppo alpini di Feltre e Belluno e altre eventuali realtà del territorio, ha attivato una raccolta di materiale da inviare alle popolazioni colpite da questa tremenda tragedia; la raccolta nel Comune di Montebelluna e zone limitrofe si effettua, presso i locali dell’ex Tribunale messi gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale in Piazza Negrelli 11 Montebelluna, per poi essere portati ai vari centri di spedizione per essere inviate verso i centri profughi.

Si raccolgono: Vestiti di ogni genere per adulti e bambini, prodotti di primo soccorso, prodotti per l’igiene, prodotti pulizia, cerotti/disinfettanti, coperte, pannolini per bambini, assorbenti donna, bagnoschiuma, carta igienica, detersivi in polvere, confezione piccola prodotti in scatola di giochi per bambini piccole dimensioni, acqua confezione da 0.500ml, alimenti in scatola, marmellata, riso, pasta, caffè solubile, the nero , zucchero, medicinali da banco di vario genere (tipo tachipirina, sciroppi per la tosse, antidolorifici), alimenti per animali.

Per ogni necessità contattare l’Accademia Mozart al numero di telefono 0423600500 oppure 3480429177