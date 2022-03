E' trevigiana l'azienda che distribuisce gli accendini di Vasco Rossi

C’è anche un po’ di Treviso nel progetto che ha portato alla nascita della nuova linea di accendini Clipper dedicata a Vasco Rossi. Clipper, brand di punta del settore, è infatti distribuito in esclusiva per Italia dalla trevigiana Ita Agency.

Un traguardo importante, che segna una tappa fondamentale per l’azienda fondata nel 1975 dall’attuale Presidente Pietro Fabbrini.

L’annuncio arriva in un momento particolare, in cui il nostro paese riscopre il piacere di andare ai concerti: «una concomitanza ideale se pensiamo che migliaia di persone potranno cantare le ballate più belle di Vasco levando in aria la fiamma degli accendini con l’effige di Vasco» – dichiara Marco Fabbrini, amministratore delegato di ITA S.r.l.

La collezione, che sarà disponibile online e nelle principali tabaccherie italiane a partire dal mese di marzo, si compone di sedici grafiche, a loro volta suddivise in otto grafiche che rievocano alcuni tra gli album di maggior successo del rocker modenese – da Stupido Hotel a Buoni o Cattivi passando per Rewind, Fronte del Palco e il più recente Sono Innocente - quattro grafiche che riproducono il suo autografo e altre quattro che riportano l’inconfondibile logo dell’artista.

«Questo – conclude Fabbrini - è il giusto coronamento di un lungo percorso che vede Clipper - e Ita come suo distributore ufficiale italiano – da tempo in prima linea nel tessere una fitta rete di rapporti con i principali attori del panorama musicale nazionale e non solo. Ci aspettiamo che sia una delle collezioni più vendute di sempre, perché Vasco Rossi è una leggenda, un nome che parla da sé e non ha bisogno di presentazioni. La disponibilità di Universal Music Italia a collaborare con il nostro progetto significa che ci stiamo muovendo nella direzione giusta e che dobbiamo continuare così, adoperandoci per fare sempre di più e sempre meglio».

ITA Agency ha sede a Vascon di Carbonera ed è tra i principali distributori italiani di prodotti per tabaccherie, cartolerie e GDO con una squadra che conta 115 dipendenti in sede e 150 agenti attivi lungo tutta la Penisola. È distributore ufficiale del brand Clipper, commercializzato in oltre 70 nazioni e famoso per i suoi accendini di tendenza.