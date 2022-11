Natale Incantato 2022, Treviso accende le luci per le feste

Venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 17, si terrà la cerimonia di accensione delle installazioni luminose del Natale trevigiano, dalla Loggia Incantata alla grande stella di Piazza Santa Maria dei Battuti.

Una vera e propria anteprima della programmazione di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori fino all’8 gennaio. L’evento inizierà ufficialmente con l’accensione della grande stella in Piazza Santa Maria dei Battuti. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Veneto Imprese Unite, associazione che si è adoperata per la realizzazione del programma delle luminarie, che quest’anno sono state installate anche in Piazza Pio X, Buranelli (l’ormai tradizionale cuore sul ponticello) e Giardini di Sant’Andrea (due stelle). Inoltre, grazie al supporto di Ascom Confcommercio Treviso e VIU, dopo i saluti dell’Amministrazione comunale, di Ascom e Veneto Imprese Unite, ci sarà l’accensione della grande installazione 3D con le Cikale Comic Vocal Trio - Christmas Edition, tre eclettiche attrici che accompagneranno i presenti in un percorso pedonale a tappe per il centro storico delle città. Con loro, sempre grazie a VIU, anche gli artisti di strada. I curiosi potranno poi spostarsi sotto la Loggia dei Cavalieri popolata da folletti e meraviglie, prima di raggiungere il Canale dei Buranelli con il suo cuore scintillante. Il percorso terminerà alle ore 19 in Piazza San Vito con il concerto de “La Bisca”, formazione composta dai chitarristi rock Massimiliano Bitols Pilotto e Federico Scarpa Bandelloni. Dal 25 novembre e fino al 6 gennaio ci sarà anche un percorso selfie che prevede una sorpresa alle tre foto che riceveranno il maggior numero di like sui social network.

Loggia Incantata

Anche quest’anno la Loggia, grazie alla direzione artistica di Michele Crema, si trasformerà in un luogo fantastico per famiglie e bambini, con la casa di Babbo Natale incastonata in un bosco innevato. All’interno del percorso che, con l’accensione, sarà aperto al pubblico alle ore 18, ci saranno percorsi e abeti di varie specie dove i più piccoli potranno correre tra rami resinosi e profumati e speciali illuminazioni, che saranno all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico. Il pino principale addobbato è simbolo e riferimento del luogo dedicato al personaggio più amato delle Feste mentre un pino argentato nelle sue vicinanze sarà l’albero per i bambini, sui rami del quale potranno appendere le loro letterine. Ai bambini sarà anche dedicata la grande vecchia lavagna sulla quale potranno scrivere i loro pensieri. Il 25 novembre ricorrerà anche la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”: a Santa Maria dei Battuti e una in Piazza San Vito ci sarà una raccolta fondi e la donazione di decorazioni natalizie a tutti coloro che vorranno sostenere le attività di Telefono Rosa.