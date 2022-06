Caldo e malori, 450 accessi in pronto soccorso: «Aumenteremo il personale»

L'Ulss 2 corre ai ripari dopo la domenica che ha letteralmente paralizzato il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello a Treviso. «Domenica 5 giugno ci sono stati circa 450 accessi in una sola giornata, soprattutto a causa di malori legati al caldo, una cosa indescrivibile - ammette il direttore generale, Francesco Benazzi -. Oggi abbiamo chiesto di poter avere nuovi infermieri extra turnover per supportare maggiormente i pronto soccorso durante tutto il periodo estivo. Abbiamo bisogno di avere un pronto soccorso decisamente rafforzato».

Le temperature degli ultimi giorni hanno fatto aumentare a dismisura le richieste di aiuto al 118. «Dai prossimi giorni - prosegue Benazzi - entreranno in servizio una ventina di nuovi infermieri senza bisogno di ridurre il personale dei centri servizi e delle case di riposo. Lunedì pomeriggio, inoltre, abbiamo avuto un incontro con la Medicina generale sulla gestione dei codici bianchi extra pronto soccorso - conclude Benazzi -. Un'intesa che consentirà ai medici di base di assistere i pazienti direttamente in ospedale. Gli infermieri invece si occuperanno degli esami di accompagnamento (prelievi del sangue, elettrocardiogramma, etc) prima della diagnosi vera e propria che sarà fatta sempre dal medico».