Acquaestate riapre al pubblico: «Piscine e divertimento in sicurezza»

Sabato 12 giugno il parco acquatico di Noale riparte per un'estate ricca di novità: biglietti disponibili online e in loco, lettini ridotti e ingressi controllati per evitare assembramenti

Sabato 12 giugno riapre al pubblico "Acquaestate" il parco acquatico di Noale pronto a regalare tante giornate di divertimento e spensieratezza a famiglie e ragazzi, nel rispetto delle norme anti-Covid per rendere l’esperienza vissuta al parco un momento imperdibile durante i mesi estivi. Il parco avrà un numero ridotto di lettini a bordo vasca e ingressi controllati per ridurre il rischio di assembramenti. Inoltre ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti sia in loco, al momento dell’entrata al parco acquatico, sia online per ridurre al minimo le code. I biglietti acquistati via internet saranno a data fissa, e si potrà accedere al parco solo con il biglietto del giorno stabilito. Le entrate su prenotazione garantiranno sicurezza ed eviteranno assembramenti.

La direzione di parco "Aquaestate" non vede l’ora di accogliere i suoi ospiti: «Vogliamo offrire un’estate all’insegna della spensieratezza, stato d’animo che soprattutto ai più giovani è mancata negli ultimi mesi». Il parco è pronto per accogliere anche gruppi di amici, gruppi parrocchiali, grest e chiunque cerchi divertimento. Dal 1990 sono stati migliaia i visitatori, le famiglie e i bambini ospitati nel verde attrezzato con 8 piscine, scivoli, giochi d’acqua, area sport, gonfiabili e tante divertenti attrazioni. Il parco "Aquaestate" da più di trent’anni è un punto di riferimento nel veneziano per famiglie e bambini e anche nel 2021 permetterà ai visitatori di trascorrere una giornata di serenità, allegria e sicurezza in uno splendido contesto.