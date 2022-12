Castelfranco Veneto, nuova veste per l'acquedotto in via degli Aceri

Il progetto di Alto trevigiano servizi Spa prevede sia un miglioramento estetico che funzionale dell’edificio in gestione, meta delle visite didattiche nell’ambito dei progetti di educazione promossi dalla società, e mira a riqualificare l’area del territorio comunale che si trova in zona residenziale a pochi passi dall’ospedale di Castelfranco Veneto.

I lavori

La centrale acquedottistica, nella sua nuova veste, sarà inaugurata nel 2023. L’area in cui sorge l’acquedotto di Castelfranco, a servizio del rifornimento idrico degli abitanti della città, è di 10mila metri quadrati. È formata da un edificio principale munito di serbatoi e locali tecnici, una torre piezometrica, un fabbricato che ospita la cabina di fornitura di energia elettrica e il gruppo elettrogeno di soccorso. La centrale è dotata anche di cinque pozzi di prelievo dalla falda. In questo sito si possono trovare tutti gli elementi caratterizzanti un sistema di acquedotto di pianura servito da pozzi. Fra gli interventi previsti da Ats, gestore del servizio idrico in città, vi sarà un rinnovo delle zone di accesso e della torre piezometrica; nel piano sono incluse la sostituzione di griglie e serramenti, la creazione di un bagno per persone con disabilità, una rampa per l’accessibilità e opere di finitura. All’esterno della centrale si prevedono la pulitura e la tinteggiatura delle pareti esterne, nonché l’impermeabilizzazione della copertura e l’installazione di pensiline, oltre che la sistemazione del manto stradale, il rifacimento dei marciapiedi e una nuova illuminazione. Tra le opere funzionali, è in programma principalmente l’esecuzione di una nuova linea di scarico delle acque nere da collegare alla rete esistente.

I commenti

«Con questo intervento andremo a valorizzare un sito di importanza strategica per il servizio idrico integrato dell’area e che si trova in una zona residenziale popolata - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori -. Ricordiamo, inoltre, che la centrale acquedottistica di Castelfranco è meta di visite didattiche per le scolaresche che partecipano ai nostri progetti di educazione ambientale e per questo la sua riqualificazione ha un valore ancora più speciale».

Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, conclude: «La centrale acquedottistica di Castelfranco fa parte delle infrastrutture più importanti della nostra città. Per questo ringraziamo Ats del progetto. Siamo certi che anche i residenti dell’area sapranno apprezzare tale nuova veste».