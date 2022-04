Guia di Valdobbiadene, nuova fognatura a tutela di falde e corsi d'acqua

Proteggere l'ambiente e il territorio di Valdobbiadene grazie alla realizzazione di un sistema fognario a tutela di falde e corsi d’acqua come il torrente Raboso. Alto Trevigiano Servizi è pronta ad avviare i lavori per la nuova rete fognaria sarà lungo via Stanghe, via Barch e la strada provinciale 152 a partire dall’incrocio con via Colmello del Col verso sud. Il cantiere partirà verso fine estate e durerà 180 giorni, l'investimento totale sarà di 900mila euro. Prevista la posa di 1,4 chilometri di tubature con relativi allacciamenti e la realizzazione di una vasca imhoff per il trattamento dei reflui.

Il progetto

L’opera prevede la realizzazione di una nuova fognatura nera in zona attualmente non servita. In questa fase, il cantiere permetterà di ricevere i reflui dal centro abitato di Guia e comprende, inoltre, la realizzazione di un impianto imhoff in una zona al di fuori del centro abitato. Le vasche saranno di capienza superiore rispetto a quella degli utenti allacciabili in questa prima parte dei lavori. Ats, infatti, realizzerà la rete fognaria di modo che possano, in futuro, seguire altri stralci sulla strada provinciale 152, sviluppando il servizio di fognatura per l’intero agglomerato della frazione di Guia, così da ricevere i reflui anche della restante parte dell’abitato. A quest’intervento ne seguirà un altro richiesto dall’amministrazione che interesserà la zona del Follo, in particolare Santo Stefano.

I commenti

«Ats sta collaborando concretamente alla realizzazione delle reti fognarie nell’area Unesco delle Colline del Prosecco, ossia un territorio considerato un patrimonio a livello mondiale - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori -. L’intervento a Guia ricade in questo piano. Ricordiamo che la realizzazione delle fognature ha un’importanza strategica per la tutela del territorio. Convogliare i reflui all’interno di tubazioni che poi portano l’acqua a sistemi di depurazione per restituirla pulita all’ambiente permette di tutelare dal punto di vista ambientale il territorio e i corsi d’acqua superficiali».

«Ringraziamo Ats per la collaborazione nella realizzazione di un’opera molto attesa dai cittadini di Guia - conclude il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese - La cura del nostro territorio e il miglioramento delle infrastrutture sono priorità che amministrazione e azienda di servizio idrico integrato condividono oramai da tempo».