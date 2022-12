Casale, al via i lavori all'acquedotto: «Investimento da 711mila euro»

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di risanamento e prolungamento della rete idrica in via Bosco dei Grezzi e via Vecchia Trevigiana a Casale sul Sile. L'investimento complessivo di Piave Servizi ammonta a 711mila euro.

Come si apprende dal progetto definitivo esecutivo, firmato dalla progettista interna Silvia Falchi, "l’intervento riguarderà la sostituzione e in parte la nuova posa di condotte addette alla distribuzione acquedottistica". Molteplici le finalità e gli obiettivi che Piave Servizi intende perseguire con l’avvio del cantiere. Nello specifico il cantiere permetterà la sostituzione di una tubatura di acquedotto in acciaio con la realizzazione di 1.755 metri di nuova condotta in ghisa. In parallelo verranno ricollegati tutti gli allacciamenti esistenti lungo via Bosco dei Grezzi, mentre la connessione tra via Vecchia Trevigiana e via Bigone sarà permessa dalla posa di un nuovo tratto di rete di circa 560 metri.

I commenti

«Questi lavori consentiranno una maggiore continuità dei servizi e un incremento dell’affidabilità degli stessi - spiegano il presidente Alessandro Bonet e il direttore generale Carlo Pesce -. Opere di questo tipo, inoltre, ci permettono di risolvere situazioni d’intervento altrimenti complesse, con il risultato di una riduzione dei costi di gestione e di manutenzione».

«Si tratta di interventi che contribuiscono all’efficientamento della rete e migliorano il servizio per i cittadini - conclude la sindaca di Casale sul Sile, Stefania Golisciani -. Questo tipo di lavori interessano i sottoservizi e per loro natura non hanno grande visibilità, ma sono importantissimi perché incidono concretamente sulla vita delle persone».