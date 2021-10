Boom di offerte di lavoro per "addetto al controllo Green pass"

ll 15 ottobre ci sarà una netta divisione nel mondo del lavoro tra chi ha il Green pass e chi ancora no. Sarà necessario dalla metà del mese, possedere la certificazione anche per andare a lavorare. In estate era stata resa obbligatoria per accedere ai locali, musei, sagre e ad alcune strutture. Per ottenere il Green pass è necessario essere vaccinati o essersi sottoposti a un tampone entro le 48 ore e che lo stesso abbia ovviamente dato riscontro negativo; inoltre, le persone che sono guarite dal Covid19 entro i sei mesi precedenti, hanno diritto ad avere il pass verde.

La nuova certificazione, però, non solo serve per accedere al lavoro, ma genera anche domanda. Già da qualche mese, infatti, sono molti gli annunci nei siti di offerte di lavoro.

La ricerca, spesso parte da aziende che si occupano di sicurezza, è una figura molto richiesta anche nel Trevigiano. Diverse sono le posizioni aperte con contratto determinato e orario di lavoro part-time, per una paga tra i 500 e i 600 euro.

Gli annunci "standard" di questo tipo richiedono "personale serio e affidabile a cui affidare il compito di controllo accessi e adeguata verifica del Green Pass. Non è necessaria esperienza, ma è indispensabile la voglia di lavorare, la puntualità e l'affidabilità. Come ti immagiamo? Serio, affidabile e disponibile da subito! Cosa ti offriamo? Un contratto full-time a tempo determinato, con possibilità di proroghe e stabilità".

La mansione richiede flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, nonché buone capacità di relazione. I candidati ideali hanno un forte senso di dedizione al lavoro, serietà e ottima condotta morale.

LE RISORSE SELEZIONATE DOVRANNO SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

Controllare gli accessi alle strutture.

Controllo dei flussi e del GREEN PASS

REQUISITI:

Buona forma fisica

Affidabilità e precisione

Disponibilità a lavorare su turni

Offerte di Lavoro per addetti al controllo Green Pass a Treviso