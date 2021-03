Addio alla stazione delle corriere lungo il Sile: lì vedranno la luce un centinaio di parcheggi

«Una volta che MOM si sarà trasferita all’ex Hotel Cuor, in Lungo Sile Mattei verrà realizzato un parcheggio da almeno cento posti a raso con locali commerciali, ricarica auto elettriche, rastrelliere e servizi per le bici». A dirlo è Mario Conte, sindaco di Treviso, che insieme all'assessore De Checchi da anni punta molto sull'area dell'attuale stazione delle corriere per realizzare un nuovo quadrante di parcheggi a disposizione di turisti e cittadini. Il cantiere non avrà però tempi brevi visto che l'ex Cuor potrebbe essere demolito solo verso la fine del 2021 e, dunque, i lavori per i nuovi posteggi partirebbero solo una volta che la nuova stazione delle corriere sarà attivata, non di certo prima per non creare un vulnus nei trasporti locali. Lavori, quella per la nuova area parcheggio, che andrà poi di pari passo con la ristrutturazione della stazione ferroviaria che porterà altresì ad una nuova viabilità in zona.