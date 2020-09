Sciopero alla Berco di Castelfranco, adesione al 100% tra gli operai

«Non è pensabile che venga utilizzata la scadenza della contrattazione aziendale per fare cassa con i soldi delle lavoratrici e dei lavoratori». Con questo slogan giovedì mattina, 24 settembre, il 100% degli operai della Berco hanno incrociato le braccia in segno di protesta.

Lo stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali di categoria Fiom Cgil, Fim Cisl e dalle Rsu aziendali si configura dentro un quadro di profonda incertezza per le scelte assunte dalla direzione di Berco e mira al confronto in merito a: livelli produttivi e prospettive industriali; organizzazione della produzione e del lavoro chiarendo una volta per tutte la strategia collegata ai diversi impianti produttivi. Le attività non possono essere mantenute oppure esternalizzate in base a mere logiche economiche del momento, con lo smantellamento di impianti ancora funzionanti e senza garanzie per il futuro complessivo degli stabilimenti e mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Secondo i sindacati di categoria è inaccettabile il comportamento di una direzione aziendale che lascia il tavolo perché la rappresentanza sindacale non accetta la politica di tagliare complessivamente salari e diritti in nome del falso mito del “cambiamento”. Dopo l'adesione totale allo sciopero di giovedì mattina, le future iniziative di sciopero verranno organizzate e comunicate di volta in volta dalla Rsu.