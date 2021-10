Malore improvviso in casa, Adriano perde la vita a 38 anni

Tragedia improvvisa a Trevignano dove Adriano Canzi ha perso la vita a soli 38 anni, colpito da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i tentativi di rianimarlo, per il giovane non c'era più nulla da fare.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la famiglia di Adriano è molto conosciuta in paese e non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati da coetanei e conoscenti del 38enne. Per anni Adriano aveva lavorato all'ex ditta Velo, oggi chiusa per fallimento. In molti lo ricordano come una persona buona ed affabile, nonostante in paese non lo si vedesse più di tanto. A piangerlo oggi ci sono la mamma Odile, il papà Pierangelo, le sorelle Claudia, Luisa, Patrizia e il fratello Pierluigi oltre ad amici e parenti tutti. L'ultimo saluto ad Adriano è stato fissato per sabato 9 ottobre, alle ore 9.30, nella chiesa parrocchiale di Trevignano.