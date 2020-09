Adriano Panatta sposa a 70 anni l'avvocato trevigiano Anna Bonamigo

«L’emergenza sanitaria ci ha consigliato di aspettare. Ma adesso è arrivata l’ora». Con queste parole Adriano Panatta e Anna Bonamigo hanno reso nota la loro decisione di convolare a nozze.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo quasi sette anni di fidanzamento l’ex tennista, 70 anni, e l’avvocatessa trevigiana Anna Bonamigo, 66 anni, convoleranno a nozze. I due si sposeranno il prossimo 10 ottobre nella sala degli stucchi del municipio di Ca’ Farsetti a Venezia. A officiare il rito civile sarà Carlo Nordio, magistrato e amico fraterno della coppia. Per entrambi sarà il secondo matrimonio, fiori d'arancio a suggellare un'unione nata nel 2013 prima con una serie di eventi e incontri nella Capitale. Dal 2014 però la presenza di Panatta a Treviso è diventata sempre più frequente fino all'annuncio della relazione con Anna e alla decisione di trasferirsi nel capoluogo di Marca per intraprendere un nuovo progetto di vita non solo personale ma anche professionale. Un amore maturo, quello di Anna e Adriano, cresciuto sempre di più con il passare degli anni e ora pronto al coronamento del matrimonio nella città italiana simbolo dell'amore: Venezia. Solo il Covid e il lockdown sembravano aver rallentato i piani della coppia ma, con la ripresa delle attività (tra cui il progetto per il tennis club di Panatta a Treviso) i tempi sono diventati maturi per festeggiare un matrimonio già tra i più attesi di quest'anno.