Adriano Panatta Racquet Club, al via i lavori: «Progetto ambizioso»

Il cantiere è stato aperto e i lavori sono iniziati: l'ex sporting club di Via Medaglie d'oro a Treviso è pronto a trasformarsi nel nuovo centro che prenderà il nome di "Adriano Panatta Racquet Club".

Lunedì 5 ottobre in municipio a Treviso si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto alla presenza del campione di tennis Adriano Panatta, sempre più trevigiano d'adozione, insieme al sindaco Mario Conte e Philippe Donnet. Il progetto prevede la creazione di un centro con una scuola di tennis per bambini, 8 campi da gioco di cui 6 coperti, per il paddle saranno invece costruiti 4 campi scoperti e 3 coperti. A tutto questo si aggiungeranno due palestre per attività fisica di vario tipo, una Spa di 450 metri quadrati e una nuova Club house con ristorante, bar e piscina aperti a tutti. Panatta ha commentato con queste parole: «Penso sia davvero un progetto ambizioso. I lavori sono finalmente iniziati e sono molto contento. Con il Covid e le varie interruzioni non è stato facile portare avanti il progetto. Il Comune ci ha dato un grande aiuto. Speriamo di concludere i lavori entro la metà del 2021. Sono molto affezionato a tutte le strutture coperte. La Spa sarà un vero e proprio fiore all'occhiello per il centro. Abbiamo curato molto le attività dedicate alle donne». E a chi gli domanda se il nuovo "racquet club" servirà a scoprire un nuovo "Panatta" del tennis italiano, il campione commenta e conclude: «Non sarà questo l'obiettivo del club. Servirà a tutti i trevigiani che vorranno venire a fare sport e stare bene. Poi i corsi di tennis li faremo e se ci sarà qualche ragazzino meritevole tra gli iscritti vi assicuro che lo segnaleremo».