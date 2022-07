Adunata degli alpini, archiviata l'unica denuncia: «Ora chi ha lanciato accuse chieda scusa»

«Trepidanti abbiamo atteso in moltissimi, insieme ai nostri Alpini, che fosse fatta giustizia. Il senso del dovere ed il rispetto delle regole da sempre contraddistinguono la condotta degli Alpini in armi e di chi in questo Corpo, nel corso della naja, ha potuto rafforzare l’educazione appresa dalla propria famiglia. Per questo non ho mai avuto alcun dubbio sul fatto che tutta questa polemica, montata ad arte da certa politica e da certa stampa, prima o poi si sarebbe sgonfiata». Così l’Assessore Regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia Elena Donazzan, commentando la richiesta di archiviazione dell'indagine sull'unica denuncia per molestie presentata in occasione dell'adunata degli Alpini di Rimini di inizio maggio scorso. Le indagini dei Carabinieri non hanno trovato riscontri su quanto raccontato dalla presunta vittima, e non sono mai state formalizzate ulteriori segnalazioni.



«Questa archiviazione scrive la parole fine su questa ignobile vicenda: è rimasto però il fango, che pesa sui cuori dei nostri Alpini e delle loro famiglie. Io mi auguro e mi aspetto che tutte coloro si sono lavate la bocca ed in maniera improvvida e colpevole hanno lanciato accuse o insinuato dubbi sugli Alpini ora chiedano scusa -aggiunge Donazzan, che conclude- da parte mia, oggi come ieri, sarò sempre al fianco dei nostri Alpini: l’adunata in programma nei prossimi giorni in Altopiano sarà l’occasione per festeggiare anche l’archiviazione di queste orribili accuse che si sono rivelate del tutto lontane dalla realtà».