Centenario dell'Aeronautica, Zaia: «Veneto orgoglioso del legame con loro»

«Ripensando ai giorni più bui della pandemia non possiamo dimenticare il messaggio di speranza che l’Aeronautica Militare ha donato a tutti con il sorvolo del Paese da parte delle Frecce Tricolori nel maggio del 2020. Quella formazione che ha solcato anche i cieli del nostro Veneto, lasciandoci immagini incredibili su una Venezia silenziosa, ha riassunto lo stretto rapporto tra la nostra terra e gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra. A tutti loro esprimo i migliori auguri per questo centenario e il plauso a nome di tutta la Regione». Con queste parole il presidente Zaia, ha espresso le sue felicitazioni per il primo secolo di vita dell’Aeronautica Militare. Un anniversario che la Regione ha anche sostenuto anche nel suo elenco dei Grandi eventi, con la serie di iniziative celebrative del Comune di Villafranca (Verona), particolarmente legato alla storia dell’Aviazione, tra marzo e novembre.

«Il Veneto sente questa festa anche un po’ sua - aggiunge il Governatore -. Una delle prime squadriglie di aviatori, di base a San Pelagio vicino a Padova nella prima guerra mondiale, fu battezzata ‘Serenissima’ in onore della Repubblica di Venezia e aveva come simbolo il Leone di San Marco, tutt’oggi presente nello stemma dell’Aeronautica. Un legame che con l’istituzione dell’arma autonoma nel 1923 ha prosperato negli aeroporti della nostra regione che ancora oggi ospita, tra i vari reparti, due unità di volo operative di eccellenza come il 3° Stormo a Villafranca nel Veronese e il 51° a Istrana nella Marca. Tutti reparti che all’impegno militare affiancano importanti interventi a sostegno della vita della popolazione civile come ha confermato il servizio in tante calamità e durante l’emergenza Covid. È un legame di cui andiamo orgogliosi».