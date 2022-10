Comitato direttivo nazionale del Siam: Marco Viscovich è il nuovo presidente

Marco Viscovich è stato nominato Presidente del Comitato Direttivo del Siam. È quanto deciso all'unanimità dal Comitato Direttivo Nazionale durante la riunione che si è tenuta qualche giorno fa.

«Per l'importante lavoro svolto, ringraziamo vivamente il Presidente uscente Maurizio Ciriolo che - come afferma il Segretario Generale del Siam Paolo Melis - per motivi strettamente personali, ha dovuto dare le dimissioni, rimanendo pur sempre nell'alveo del Siam. A lui vanno i nostri più cari auguri per il futuro. Al nuovo Presidente Marco Viscovich, già membro del Direttivo, formuliamo invece le nostre congratulazioni per la nuova carica, certi che saprà svolgere al meglio questo importante incarico».