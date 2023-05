Centenario Aeronautica Militare, concerto della Fanfara 1^ Regione Aerea

Giovedi 11 maggio il teatro aeroportuale della base di Istrana è stata la cornice del concerto della Fanfara della 1^ Regione Aerea, diretta dal Primo Luogotenente Antonio Macciomei, nell’ambito degli eventi che celebrano il centenario dell’Aeronautica Militare.

Organizzato dal 51° Stormo Caccia, in collaborazione con il Comune di Istrana, l’evento è stato impreziosito dalla partecipazione del soprano Annalisa Massarotto e del tenore Michele Manfrè. La voce narrante di Gianluca Mancuso ha introdotto 14 brani scelti per ripercorrere idealmente con le note i decenni trascorsi dalle epiche gesta degli aviatori durante il primo conflitto mondiale, la nascita dell’Aeronautica Militare fino a giungere ai nostri giorni. “La Grande Guerra”, “Tu che m’hai preso il cuor” e ancora “Gabriel’s Oboe e “The greastest showman” sono solo alcuni titoli dei brani che i componenti della Fanfara hanno eseguito, mostrando la loro professionalità e capacità di spaziare in tutti i repertori musicali. La serata è stata anche l’occasione per un primo bilancio degli eventi organizzati dal 51° Stormo nell’ambito dell’attività solidale “un dono dal Cielo” che l’Aeronautica Militare, nell’anno del suo centenario, ha deciso di dedicare a favore dell’Airc per la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro il cancro. «Un primo bilancio oltre le aspettative - come ha sottolineato il Comandante Emanuele Chiadroni - grazie all’impegno del personale del 51° Stormo, alla cittadinanza e alle eccellenze del territorio è stato possibile finora raccogliere circa 50mila euro». Parole di gratitudine sono state espresse da Niccolò Contucci, Chief Fundraising Officer di Airc, che ha evidenziato come l’attività di beneficenza consenta a oltre 6mila ricercatori italiani di impegnarsi e di fare ricerca scientifica per sconfiggere il cancro.

La Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea è composta da personale in Servizio Permanente del Ruolo Sergenti e Volontari in ferma Prefissata provenienti dai Conservatori italiani. Istituita per presenziare alle molteplici cerimonie di Forza Armata e alla presenza delle più Alte Cariche dello Stato ha dimostrato le sue peculiarità come Orchestra di Fiati esibendosi in numerose Piazze e prestigiosi Teatri italiani ed esteri. Nel dicembre del 2017, la Fanfara è stata insignita della Massima Benemerenza del Comune di Milano, l'"Ambrogino d'Oro", per quanto fatto nelle attività sociali e benefiche nel territorio.