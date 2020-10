L'aeroporto Canova riaprirà e diventerà base di Ryanair

La polemica sulla riapertura o meno dell'aeroporto Canova di Treviso, che ormai si insegue da inizio pandemia, sembra ora avere una risposta, anche se ancora non propriamente definitiva. Dopo il sit-in dei giorni scorsi da parte dei lavoratori dello scalo trevigiano, infatti, giovedì mattina è avvenuto un incontro tra il sindaco di Treviso, Mario Conte, e il Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi, per parlare delle prospettive di riapertura dell’aeroporto. Un incontro importante che ha subito confermato l’identità di vedute sull’importanza dello scalo per la mobilità, l’occupazione e la complessiva economia del territorio. Da non sottovalutare, però, l'impatto del Coronavirus sulla situazione attuale, tanto che il Presidente Marchi ha condiviso con il sindaco i dati di traffico aereo, influenzati dalla grave situazione sanitaria globale che non consente di definire le prospettive per i prossimi mesi.

Il primo cittadino trevigiano, dal canto suo, ha portato a conoscenza di Marchi le istanze di lavoratori, partite Iva e operatori del settore turistico: «Grazie al dialogo con il Presidente Marchi abbiamo trovato un’intesa per anticipare l’iter burocratico per la realizzazione della passerella sulla strada Noalese. Inoltre abbiamo trovato la disponibilità di SAVE nella prospettiva di rendere il Canova una base di Ryanair, con un’ampia offerta di voli. Oltre a ciò, il fatto che SAVE abbia inserito tra le richieste del Recovery Fund gli investimenti per l’aerostazione costituisce una garanzia dell’importanza del Canova per il Gruppo e la conferma che Treviso e la Marca sono considerati strategici per l’intero settore dei trasporti. Con questo incontro viene dunque fugato ogni dubbio sul futuro del Canova, che riaprirà».

«La certezza che abbiamo è che l’aeroporto aprirà appena ci sarà lo sblocco dei voli e la crisi pandemica lo permetterà. Non si tratta di chiusura, bensì di una certezza di apertura non appena le persone torneranno a viaggiare senza particolari restrizioni. Da parte nostra accogliamo poi le richiese del sindaco, garantendo l’investimento di 54 milioni di euro previsti dal Master Plan, anticipando la realizzazione della passerella sulla Noalese e portando avanti il progetto di rendere l’aeroporto base di Ryanair» dichiara invece il Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi.

D'altronde, i dati del traffico aereo parlano chiaro: il volume di passeggeri allo scale di Venezia nel mese di agosto ha avuto una flessione del -65,6% (media nazionale -63,1%) e a settembre è ulteriormente peggiorato con un decremento del 73% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nell’attuale mese di ottobre i voli trasferiti da Treviso a Venezia sono comunque 9 al giorno, con una stima di circa 53 mila passeggeri a chiusura mese tra andata e ritorno, totale che però si ridurrà ulteriormente a fronte delle restrizioni di mobilità oggi operative e determinate dall’obbligo di tampone per passeggeri in arrivo da Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, oltre che da Francia e Spagna. Ryanair e Wizzair hanno tra l’altro già annunciato ulteriori tagli tra il 20 e il 30% in termini di capacità per il periodo novembre 2020 - marzo 2021.

«AerTre e SAVE stanno facendo il possibile per sostenere il traffico, in costante collaborazione con le compagnie aeree - continua Marchi - Da parte delle Società non vi è alcuna intenzione di portare alla chiusura l’aeroporto di Treviso, il problema vero è il perdurare dell’emergenza, con le conseguenti drammatiche ricadute sul traffico aereo. Le preoccupazioni dei lavoratori dell’indotto espresse in questi giorni sono più che comprensibili, oltre che indicatrici di un sentire comune circa l’importanza dell’attività dell’aeroporto che, nonostante i detrattori tanto attivi nel periodo di normalità, porta lavoro e occupazione all’intera area servita». Le Società hanno inoltre espresso la loro preoccupazione e il loro rammarico per l’ennesimo rinvio del Master Plan del Canova alla Commissione di VIA da parte del Ministro dell’Ambiente. «Un’azione che blocca investimenti per complessivi 54 milioni di euro, 9 dei quali riferiti a molteplici interventi di mitigazione e compensazione a favore del territorio. Se gli interventi previsti nel Master Plan fossero sbloccati, la loro realizzazione sarebbe favorita da questo periodo di inattività dello scalo e l’apertura di nuovi cantieri porterebbe vantaggi a catena all’occupazione» conclude Marchi. Di seguito, nel dettaglio, i lavori previsti nel Master Plan:

Mitigazione: 4 milioni di euro

risanamento tetti case

insonorizzazione edifici

sostituzione infissi case

spostamento e riqualifica scuola materna

Compensazione: 5 milioni di euro

passerella di scavalco statale Noalese

sistemazione statale Noalese con doppia viabilità

realizzazione nuclei boscati

Il pensiero del Comitato Aeroporto Treviso: