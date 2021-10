Treviso Airlink: torna il collegamento dall'aeroporto al centro città

/ Via Noalese, 63/E

Treviso Airlink, il collegamento diretto tra la città di Treviso e l’aeroporto Canova, riparte da oggi, lunedì 4 ottobre. Dopo la sospensione del servizio dovuta alla chiusura dell’aeroporto, è dunque ripristinato il servizio integrato bus+treno+aereo che collega la stazione di Treviso al terminal dell'aeroporto, senza fermate intermedie, in soli 10 minuti. Il servizio è in funzione tutti i giorni con 64 corse nell’arco della giornata, una ogni 30 minuti (32 dalla stazione di Treviso all’aeroporto, dalle 6.23 alle 21.53 e 32 per il percorso inverso, dalle 6.40 alle 22.10). Le fermate del bus, facilmente individuabile dalla livrea “Treviso Airlink”, sono a pochi metri dall’ingresso dell’aeroporto e nel piazzale antistante la stazione.

Dove acquistare

Il biglietto si può acquistare tramite l'app Momup oltre che nei punti vendita Mom. Si può scegliere la formula treno+bus con biglietto integrato, che si acquista sui canali Trenitalia e su Momup (dalla funzione “calcola percorso”). Nuovamente a disposizione anche i titoli di viaggio Treviso 2 Days Card con validità di 48 ore dalla prima validazione e Treviso 3 Days Card con validità di 72 ore; entrambi i titoli sono utilizzabili su tutta la rete urbana di Treviso.

Biglietto treno+bus

Il biglietto integrato dà diritto all’utilizzo del servizio Treviso Airlink + servizi Trenitalia e ha validità per il giorno acquistato. È possibile acquistare un biglietto Treviso Airlink anche su tutti i canali di vendita di Trenitalia. Il biglietto Treviso Airlink per la tratta Treviso Centrale – Treviso Aeroporto non può essere acquistato singolarmente sui sistemi e nei punti di vendita di Trenitalia.

I commenti

«Treviso Airlink è un servizio importantissimo per turisti e viaggiatori e siamo contenti sia ripartito non solo perché rappresenta un servizio efficiente ed integrato ma anche perché va a facilitare l’accesso alla Città alle migliaia di persone che hanno deciso di visitare Treviso nel periodo autunnale - le parole del sindaco di Treviso Mario Conte - Un collegamento facile e veloce che, già prima della pandemia, era particolarmente apprezzato dagli utenti e che ora siamo certi riprenderà alla grande».

«La ripresa del collegamento da/per l'aerostazione Canova - commenta Giacomo Colladon, presidente Mom - è un segnale importante per la città di Treviso, che torna ad accogliere i turisti nel territorio con un servizio integrato tra bus, treno ed aeroporto, all'insegna di una mobilità sempre più sostenibile e razionale». Il presidente di Aertre, Marco Pinzi, conclude: «Il ripristino dello shuttle AirLink è un nuovo tassello verso la normalità con il quale l'aeroporto Canova riprende a tutti gli effetti ad essere operativo, sostenendo la ripresa economica e turistica della Marca».