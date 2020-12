Riapre l'aeroporto Canova: «Diciotto nuovi voli Ryanair per l'estate 2021»

«L'aeroporto Canova riaprirà quando la pandemia Covid e i passeggeri potranno tornare a volare. Sarà un'apertura graduale ma, dal 30 marzo 2021, noi contiamo di tornare a volare su Treviso grazie a Ryanair».

Con queste parole Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, ha presentato l'accordo per il rilancio dello scalo trevigiano pronto a diventare la 15esima base Ryanair in Italia, la prima in Veneto. Presenti all'incontro di venerdì 4 dicembre anche Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair e il sindaco di Treviso, Mario Conte. «Stiamo vivendo un momento di grandi incertezze, surreale quasi - ha spiegato Marchi - Gli aeroporti di tutto il Mondo sono deserti ma noi oggi iniziamo a guardare al domani». Il primo volo Ryanair in Italia è stato proprio su Treviso nel 1998 (proveniente da Londra). Da quel giorno i rapporti con la compagnia sono cresciuti portando alla crescita esponenziale dell'aeroporto Canova. La ripartenza è possibile, sono convinto che torneremo ad avere lo stesso traffico prima della pandemia e forse anche qualcosa in più». Per il lancio della nuova base a Treviso, Ryanair ha dato il via anche a una nuova promozione, con biglietti da 24,99 euro per i viaggi da e per Treviso, Venezia e Verona, da aprile a ottobre 2021, disponibili fino alla mezzanotte di lunedì 7 dicembre. Tutti i clienti potranno modificare o cambiare i biglietti senza incorrere in nessuna commissione per il cambio, fino al 30 settembre 2021

Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, ha aggiunto: «Avere una base nel capoluogo della Marca offre possibilità enormi: a livello occupazionale vuol dire un aumento di viaggiatori e possibilità per le attività economiche collegate allo scalo. Piloti, equipaggi ed aerei la notte si fermeranno a Treviso, cosa che finora non era mai successa. Il traffico che puntiamo di tornare a raggiungere si aggira tra i 2,5 e i 3 milioni di passeggeri. Gennaio, febbraio e marzo saranno mesi difficili ma, con l'arrivo dei vaccini, contiamo che la gente torni a viaggiare». Su Treviso saranno 45 le rotte aeree pronte per l'estate 2021, 6 nazionali e 15 internazionali di cui 18 nuove rotte che collegheranno Treviso a Alghero, Alicante, Francoforte-Hahn, Paphos, Pescara, Riga, Tel Aviv, Salonicco e Trapani. Un mix tra linee business e leisure. Ryanair ha annunciato nelle scorse ore anche l'acquisto di 600 nuovi aereomobili "Max 737": avranno 8 posti in più rispetto a quelli della flotta, il 16% in meno di emissioni Co2 e il 40% in meno di inquinamento sonoro.

Il sindaco Mario Conte ha concluso l'incontro con queste parole: «E' una giornata davvero importante per Treviso. Con questo accordo ci proiettiamo verso il futuro, sono emozionato perché abbiamo progettato un futuro importante. La nuova base renderà la nostra città un punto di riferimento non solo a livello italiano ma anche internazionale per i voli turistici e business. Questo annuncio testimonia che la collaborazione, il dialogo e il confronto aperti in occasione di tavoli tecnici e nelle sedi istituzionali generano sempre nuove opportunità facendo sì che da una momentanea chiusura si passi all’immediata concretizzazione di un grande progetto per un 2021 che deve essere sinonimo di “ripartenza” su tutti i fronti. Il "Canova" si prepara a quello che sarà l’evento sportivo più importante del decennio, le olimpiadi di Milano-Cortina 2026».