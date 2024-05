Nuovo cda Aertre, il sindaco: «Guardo alle persone, non all'appartenenza politica»

«Le critiche sulla scelta di Alberto Nascimben come nuovo consigliere di amministrazione di Aertre sono scontate e strumentali, lasciano il tempo che trovano. A me piace guardare alla qualità umana e con Nascimben ne sono certo: abbiamo fatto un ottimo acquisto».

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, commenta così la nomina sul nuovo cda di Aertre, società partecipata trevigiana legata alla gestione dell'aeroporto Canova. Nonostante la conferma alla presidenza di Marco Pinzi, per la prima volta tra i membri del cda la Lega ha dovuto cedere un posto a Fratelli d'Italia proprio con l'entrata di Alberto Nascimben. Una scelta fatta dallo stesso sindaco di Treviso dopo un lungo lavoro di mediaizone con il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. «Vogliamo continuare a lavorare bene come fatto nel primo mandato - conclude Conte -. Ho seguito un criterio premiale in base agli ultimi risultati elettorali, riconoscendo l'impegno e gli ottimi risultati ottenuti da Lega e Fratelli d'Italia. Andiamo avanti compatti, Alberto Nascimben è una persona per bene e io guardo alle persone, non all'appartenenza politica. Con Save e Aertre vogliamo crescere insieme in modo equilibrato, non nel numero di voli da Treviso ma nella qualità dell'offerta e nel Masterplan che ha di recente ricevuto un nuovo ok dal Ministero. L'obiettivo resta quello di migliorare la mitigazione ambientale dell'aeroporto» conclude il primo cittadino.